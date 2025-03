La jueza Vanessa J. Pintado Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, ordenó el viernes el “cese y desista de las actividades de movimiento de tierra y tala de árboles” en un terreno municipal de Vega Baja, en medio de la controversia por la oposición de una corporación a la reubicación de varios pequeños negocios del barrio Almirante Norte, que resultó en la presentación de una demanda.

La empresa Salida 35 Inc., titular de un terreno aledaño al predio en disputa –que hace esquina en la calle Caribe y la PR-160–, presentó una demanda el mismo viernes contra el Municipio de Vega Baja, en la que sostiene que la reubicación propuesta de varios comercios no tiene los permisos necesarios y que, además, impactará el tránsito vehicular en el área.

“Lo que estamos solicitando es que no ocurra lo que el Municipio ha entendido que quiere que ocurra, que es que se establezcan allí unos negocios de estructuras permanentes, que obviamente no son vendedores ambulantes, que interrumpan y afecten el tráfico de esa calle, que es la calle de acceso a un proyecto y unas fincas de propiedad de Salida 35″, planteó este sábado el representante legal de la corporación, Irving Faccio Rivera. “El tema más fundamental aquí es que no puede haber una actividad que obstaculice el libre flujo de tráfico para esos solares”.

La abogada Cecille Blondet, presidenta de Salida 35, añadió vía telefónica que uno de los argumentos de la demanda es que el predio municipal donde se realizan las actividades de tala de árboles y de construcción de estructuras está calificada para uso “residencial intermedio” (R-I), lo que, según el documento, “hace ilegal las actividades comerciales que se proponen realizar y que están en vías de llevarse a cabo aceleradamente si no se toma acción urgente”.

“Si se va a hacer algún tipo de desarrollo, tiene que ser con ese tipo de consulta (de ubicación), y ese es el reclamo que nosotros estamos haciendo. No es un reclamo de competencia entre comercios, eso no es. De hecho, la idea que se da en estos lugares donde se establecen muchos comercios es precisamente que haya muchos comercios, grandes, pequeños, medianos, porque la variedad es lo que trae mayor tráfico. O sea, que aquí no es un elemento de estar nosotros en contra del desarrollo porque, al contrario, eso trae mejor negocio para todo el mundo, cuando se hace de forma planificada”, esbozó.

Por su parte, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, indicó que, al momento, el ayuntamiento no ha sido emplazado formalmente. Agregó que la tala de árboles en el mencionado lugar se completó “hace más de tres semanas” y que no hay una construcción activa.

Según la demanda, en el área se han talado “decenas de árboles”. Faccio Rivera no pudo precisar cuántos árboles se podaron, pero afirmó que fueron más de cinco. Mientras, el alcalde reiteró que solo podaron cinco, el total autorizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA) en un permiso expedido el 28 de febrero.

Cruz Molina añadió, también vía telefónica, que, aunque el DRNA ordenó la siembra de cinco árboles como parte del plan de mitigación, la instrucción es sembrar 30 próximamente.

El permiso del DRNA, provisto por el alcalde, plantea que los cinco árboles de tulipán africano –conocido como “meaíto”– que autorizó a remover “tienen pobre fortaleza, grietas/daños mecánicos, heridas/daños mecánicos, presencias de áreas deterioradas, cavidades, madera muerta e incidentes anteriores”.

“El otro punto que también es preocupante es que es un permiso emitido para la tala de árboles, para el Municipio, y entonces lo que aparentemente ocurrió es que no fue el Municipio el que ejecutó la obra, quien lo ejecuta es un tercero privado que no es un contratista del Municipio, no es una compañía que contrató el Municipio, es un privado que entró y ejecutó una actividad que no era para que el privado ejecutara, era para que el Municipio ejecutara. Así que ahí hay otro tema que hay que mirar”, sostuvo Faccio Rivera.

Sobre ese particular, el alcalde comentó que “la realidad es que no es el Municipio quien está construyendo en el área, han sido los comerciantes. Y debo recalcar que estos comerciantes llevaban de cinco a ocho años establecidos paralelamente a los negocios previamente establecidos (de Salida 35), y que ahora, ante un desahucio, el Municipio les ofrece trasladarse del lugar donde están, al frente del mismo”.

Cruz Molina enfatizó que tomó la decisión de ofrecer el predio municipal a los tres comerciantes desahuciados –”una guagua de pizza, un establecimiento de pinchos y una guagua que en su momento era de comida criolla”, explicó– “teniendo en consideración que son 25 familias que se quedarían desprovistas de su sustento”.

