Más de $13,000 en prendas: imputan a hombre por robar joyas y empeñarlas en Bayamón
El imputado habría escalado una residencia de la urbanización Villas del Río, de donde se habría llevado piezas de oro
15 de julio de 2026 - 7:59 AM
15 de julio de 2026 - 7:59 AM
Un hombre de 33 años enfrenta cargos por presuntamente apropiarse de prendas de oro valoradas en $13,320 de una residencia en Bayamón y, posteriormente, venderlas en una casa de empeño.
De acuerdo con la Policía, contra Emanuel Santiago Méndez se radicaron tres cargos por disponer de bienes hurtados y un cargo por apropiación ilegal agravada.
Según la investigación de la División de Delitos contra la Propiedad, Robos y Fraudes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, los hechos se remontan al pasado 20 de marzo.
Las autoridades alegan que, ese día, Santiago Méndez escaló una residencia de la urbanización Villas del Río, donde se apropió de varias prendas de oro pertenecientes a la perjudicada.
Posteriormente, presuntamente vendió las piezas en una casa de empeño.
Santiago Méndez compareció ante el juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, quien halló causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $75,000.
El imputado prestó la fianza, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar, señalada para el 28 de julio de 2026.
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