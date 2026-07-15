Encarcelan a un hombre de 26 años por el asesinato de una mujer reportado en Yauco

Una jueza del Tribunal de Ponce halló causa para arresto contra un hombre de 26 años que enfrenta cargos por el asesinato de Alma Daliz Torres Nazario, de 40 años, ocurrido el 18 de febrero en Yauco.

La Policía informó que Diamond Luis Toledo Morales, de 26 años y residente de Ponce, fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la de la Ley de Armas.

El cuerpo de Torres Nazario fue encontrado dentro de su vehículo a eso de las 4:53 a.m. en la PR-359, a la entrada del barrio Cambalache.

“De acuerdo a la investigación realizada, esta conducía por la mencionada vía en compañía de otras personas, cuando se le acercó el imputado en un vehículo en movimiento y desde el interior le realizó varios disparos ocasionándole la muerte”, indicó la Uniformada, en declaraciones escritas.

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No se estableció si la víctima y el imputado tenían alguna relación ni las circunstancias que llevaron al ataque.

La juez Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, le impuso a Toledo Morales una fianza global de $6.4 millones. Este no la prestó, por lo cual fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar, que quedó pautada para el 28 de julio de 2026.