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Encarcelan a un hombre de 26 años por el asesinato de una mujer reportado en Yauco

El feminicidio ocurrió en febrero de este año

15 de julio de 2026 - 6:37 AM

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La Policía informó que Diamond Luis Toledo Morales, de 26 años y residente de Ponce, fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la de la Ley de Armas. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una jueza del Tribunal de Ponce halló causa para arresto contra un hombre de 26 años que enfrenta cargos por el asesinato de Alma Daliz Torres Nazario, de 40 años, ocurrido el 18 de febrero en Yauco.

RELACIONADAS

La Policía informó que Diamond Luis Toledo Morales, de 26 años y residente de Ponce, fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la de la Ley de Armas.

El cuerpo de Torres Nazario fue encontrado dentro de su vehículo a eso de las 4:53 a.m. en la PR-359, a la entrada del barrio Cambalache.

“De acuerdo a la investigación realizada, esta conducía por la mencionada vía en compañía de otras personas, cuando se le acercó el imputado en un vehículo en movimiento y desde el interior le realizó varios disparos ocasionándole la muerte”, indicó la Uniformada, en declaraciones escritas.

No se estableció si la víctima y el imputado tenían alguna relación ni las circunstancias que llevaron al ataque.

La juez Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, le impuso a Toledo Morales una fianza global de $6.4 millones. Este no la prestó, por lo cual fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar, que quedó pautada para el 28 de julio de 2026.

El caso fue investigado y consultado por el agente Héctor Cappas Mateo, en conjunto con la fiscal Limarie Cobián.

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YaucoAsesinatosAsesinato de mujeresfeminicidioBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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