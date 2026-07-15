“¿Qué vas a hacer?“: hombre resulta herido de arma blanca en Morovis

Un hombre de 31 años resultó herido con un presunto cuchillo durante una agresión reportada en la madrugada de este miércoles en la PR-618 interior, en la cuesta Las 40 del barrio Morovis Sur, sector Jobos, en Morovis.

Según informó la Policía, personal del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Morovis notificó al cuartel municipal sobre la llegada a la sala de emergencias del perjudicado, quien presentaba heridas provocadas con un supuesto cuchillo.

El hombre relató a las autoridades que se encontraba en el mencionado lugar cuando un hombre salió de la marquesina de una residencia y le preguntó: “¿Qué vas a hacer?”.

Acto seguido, según la víctima, el individuo se abalanzó sobre él y lo agredió en el rostro y otras partes del cuerpo con un arma blanca. Posteriormente, el agresor abandonó el lugar.

El perjudicado describió al atacante como un hombre con una estatura de aproximadamente cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso de 150 libras, de tez trigueña, y vestía ropa oscura.

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