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“¿Qué vas a hacer?“: hombre resulta herido de arma blanca en Morovis

El perjudicado se encontraba en el lugar cuando un individuo salió de una residencia y se abalanzó sobre él

15 de julio de 2026 - 7:25 AM

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Otero Rosario, vecino de Morovis, falleció mientras recibía los primeros auxilios en el CDT. (Archivo)
El perjudicado describió al atacante como un hombre con una estatura de aproximadamente cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso de 150 libras.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 31 años resultó herido con un presunto cuchillo durante una agresión reportada en la madrugada de este miércoles en la PR-618 interior, en la cuesta Las 40 del barrio Morovis Sur, sector Jobos, en Morovis.

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Según informó la Policía, personal del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Morovis notificó al cuartel municipal sobre la llegada a la sala de emergencias del perjudicado, quien presentaba heridas provocadas con un supuesto cuchillo.

El hombre relató a las autoridades que se encontraba en el mencionado lugar cuando un hombre salió de la marquesina de una residencia y le preguntó: “¿Qué vas a hacer?”.

Acto seguido, según la víctima, el individuo se abalanzó sobre él y lo agredió en el rostro y otras partes del cuerpo con un arma blanca. Posteriormente, el agresor abandonó el lugar.

El perjudicado describió al atacante como un hombre con una estatura de aproximadamente cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso de 150 libras, de tez trigueña, y vestía ropa oscura.

La pesquisa quedó en manos de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

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Breaking NewsMorovisAgresionesPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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