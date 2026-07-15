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Cuba sufrió su tercer apagón general en dos semanas debido a la escasez de combustible

Todo el país experimenta interrupciones de luz, agravado por un embargo petrolero de Estados Unidos

15 de julio de 2026 - 7:20 AM

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Un joven recoge agua en la planta baja de un edificio de viviendas, durante un apagón que dejó fuera de servicio la bomba de agua, en La Habana. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Habana - Cuba sufrió el martes una nueva desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN) que dejó sin electricidad a todo el país, informó el Ministerio de Energía y Minas.

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Es el tercer incidente de este tipo en dos semanas en un contexto de extrema vulnerabilidad de la red de la isla, bajo un cerco petrolero de Estados Unidos que impide la llegada del crudo usado para impulsar la generación eléctrica y la economía, sin que hasta el momento se avizore una solución para la entrada de combustible.

La estatal Unión Eléctrica informó que un problema en una unidad generadora en la oriental provincia de Holguín ocasionó “un brusco cambio de frecuencia” ocasionando la desconexión del SEN al filo del mediodía.

Tanto el Ministerio como la Unión Eléctrica indicaron que “se activaron los protocolos para su recuperación”, lo que significa que se establecen “microislas” que luego se van interconectando y brindando energía a lugares prioritarios como hospitales y fábricas de elaboración de alimentos.

Por la tarde, algunas partes de La Habana, la capital del país, ya tenían luz, constató The Associated Press, mientras las a utoridades indicaron que ya había energía en el 4% de la urbe. Las provincias de Guantánamo y Cienfuego reporaron que comenzar a despachar la energía para sus hospitales y la de Matanzas aseguró que había fluido en el casco histórico de esa localidad.

La semana pasada se produjeron dos caídas nacionales —el lunes y el viernes— que dejaron a los más de nueve millones de cubanos a oscuras y se sumaron a otras dos en el mes de marzo, así como a varias de tipo regional.

Los cortes tienen un fuerte impacto en la población que, sumados al cerco energético, han provocado limitaciones en el transporte, recortes en las jornadas laborales y cancelación de vuelos; además de serios impactos en la salud pública. Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita.

Los cortes de energía eléctrica también afectan actividades básicas como la cocción de alimentos, el abastecimiento de agua y las conexiones de internet y telefonía.

Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Una persona revisa su celular en la calle en medio del apagón en La Habana. Cuba empieza recuperarse lentamente de la precaria situación de su sistema energético y de la presión extra del bloqueo petrolero de Estados Unidos.Trump declaró el lunes que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.
1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa

En las calles de La Habana, el apagón no sorprendió a los residentes que han estado sometidos a constantes cortes en esta temporada.

“Ya esto de los apagones es normal en Cuba. Si pasara otra cosa, si sería algo raro”, dijo a The Associated Press Roberto Liana, de 69 años, vendedor de una tienda minorista.

Mientras que muchos buscaban adecuarse a la circunstancias como Sayli Aguilera, de 25 años y madre de dos niños. “Estamos inventando y haciendo lo que se puede”, expresó la mujer.

Muchas familias han instalado respaldos solares como paneles y baterías portátiles y el transporte que básicamente mueve a la población son motos eléctricas y triciclos adecuados con energía fotovoltaica.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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