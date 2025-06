La representación legal del trapero Ángel Javier Avilés Monzón , conocido como Yovngchimi , radicó este jueves una extensa moción ante el Tribunal federal solicitando que se excluya y no se utilice en juicio un video que muestra a un individuo disparando con un arma de fuego alterada desde un vehículo en movimiento.

Según la Fiscalía federal, el sujeto que aparece disparando en el video es el intérprete urbana, quien se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés) en Guaynabo . Sin embargo, la defensa del artista rechaza la alegación y argumenta que el video no se puede autenticar.

Como parte de sus argumentos para lograr la exclusión del video, la defensa de Yovngchimi alegó que “el video en cuestión no contiene metadatos” y que la Fiscalía federal “no puede presentar ninguna prueba que establezca que el video fue grabado dentro de los límites jurisdiccionales de Puerto Rico”.

Planteó que, sin determinaciones fácticas como el lugar y la fecha, el video no puede autenticarse ni identificarse conforme a la Regla Federal 901.

“La evidencia condicionalmente relevante que no puede autenticarse es irrelevante, ya que no tiene pertinencia, material ni de otro tipo, sobre si el señor Avilés Monzón poseía o no un arma de fuego, según los cargos en su contra”, dijo Zangeneh en la moción.