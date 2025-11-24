Opinión
24 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otorgan orden de protección de evidencia en caso de contratista arrestado por el FBI

La Fiscalía Federal solicitó el recurso con el fin de proteger evidencia “sensitiva” y “confidencial”

24 de noviembre de 2025 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el documento, el juez federal Raúl M. Arias Marxuach aceptó la moción para agilizar el proceso de descubrimiento de prueba y otorgar protección a la evidencia presentada bajo la clasificación de “confidencial”. (VANESSA SERRA DIAZ)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal Federal otorgó una orden de protección de evidencia en la tarde del lunes ante la solicitud de la Fiscalía Federal para proteger lo que llamaron evidencia “sensitiva” y “confidencial” en el caso contra un contratista en Lajas.

Según el documento, el juez federal Raúl M. Arias Marxuach aceptó la moción para agilizar el proceso de descubrimiento de prueba y otorgar protección a la evidencia presentada bajo la clasificación de “confidencial”.

Para designar material cobijado bajo la orden, el Ministerio Público deberá informarlo mediante una carta, un correo electrónico o marcado en un “label” o caratula de un disco.

La determinación de Arias Marxuach se da luego de que a principios de noviembre la Fiscalía Federal solicitara la orden para proteger la evidencia que presentarían en el caso contra Daniel García Martín, de 67 años, quien fue arrestado debido a que en su residencia encontraron armas de fuego y municiones en un allanamiento.

La denuncia señaló que García Martín cumplió una condena en prisión por un caso de asesinato, por lo que es un delito federal que posea armas o municiones.

Las autoridades federales procesan comúnmente a personas arrestadas por posesión ilegal de armas de fuego, pero no es usual que en esos casos el Ministerio Público solicite proteger la evidencia que entregará en el descubrimiento de prueba.

La orden de detención contra García Martín llamó la atención a finales de octubre porque indicó que fue arrestado tras ejecutar una orden de allanamiento que surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”.

Una moción posterior de la Fiscalía federal aseguró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.

No obstante, el lenguaje de la moción de la Fiscalía no descartó que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden de Morgan.

Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
