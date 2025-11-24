Otorgan orden de protección de evidencia en caso de contratista arrestado por el FBI

El Tribunal Federal otorgó una orden de protección de evidencia en la tarde del lunes ante la solicitud de la Fiscalía Federal para proteger lo que llamaron evidencia “sensitiva” y “confidencial” en el caso contra un contratista en Lajas.

Según el documento, el juez federal Raúl M. Arias Marxuach aceptó la moción para agilizar el proceso de descubrimiento de prueba y otorgar protección a la evidencia presentada bajo la clasificación de “confidencial”.

Para designar material cobijado bajo la orden, el Ministerio Público deberá informarlo mediante una carta, un correo electrónico o marcado en un “label” o caratula de un disco.

La determinación de Arias Marxuach se da luego de que a principios de noviembre la Fiscalía Federal solicitara la orden para proteger la evidencia que presentarían en el caso contra Daniel García Martín, de 67 años, quien fue arrestado debido a que en su residencia encontraron armas de fuego y municiones en un allanamiento.

PUBLICIDAD

La denuncia señaló que García Martín cumplió una condena en prisión por un caso de asesinato, por lo que es un delito federal que posea armas o municiones.

Las autoridades federales procesan comúnmente a personas arrestadas por posesión ilegal de armas de fuego, pero no es usual que en esos casos el Ministerio Público solicite proteger la evidencia que entregará en el descubrimiento de prueba.

La orden de detención contra García Martín llamó la atención a finales de octubre porque indicó que fue arrestado tras ejecutar una orden de allanamiento que surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”.

Designado secretario del DRNA responde por controversial orden sobre propiedades en La Parguera: esto opinan los senadores Así transcurrió la interpelación al ingeniero Waldemar Quiles.

Una moción posterior de la Fiscalía federal aseguró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.