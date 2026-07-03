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¿Quién es Julia Díaz-Rex, la candidata que suena para dirigir la fiscalía federal en Puerto Rico?

La actual jueza de inmigración en Florida no es ajena a la oficina federal en isla

3 de julio de 2026 - 2:10 PM

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Es coronela en la Reserva del Ejército estadounidense. (Carmen Castro via DVIDS)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras la renuncia de William Stephen Muldrow como fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, uno de los nombres que ha surgido es el de Julia Díaz-Rex, exfiscal federal en San Juan y actual jueza de inmigración en Florida.

RELACIONADAS

Díaz-Rex no es ajena a la oficina federal en Puerto Rico. Durante su paso por la fiscalía en San Juan, tuvo a su cargo la Unidad de Narcóticos y trabajó en casos criminales de alto perfil.

A continuación, algunos datos sobre Díaz Rex:

  • Es coronela en la Reserva del Ejército de Estados Unidos.
  • Trabajó en casos criminales de gran envergadura, entre ellos el de la “Masacre de La Tómbola”, ocurrida en Sabana Seca, Toa Baja, donde pistoleros asesinaron a siete personas y a una mujer embarazada en un negocio, además de herir a otras 17.
  • Obtuvo un bachillerato en Justicia Criminal y Relaciones Internacionales en Florida International University en 1990.
En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. Durante su gestión, la Fiscalía federal dirigida por Muldrow obtuvo condenas relevantes en los tribunales, entre ellas las de los exalcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix “el Cano” Delgado, así como la de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier. Muldrow se desempeñó anteriormente como Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico de 1995 a 2001, fungiendo como Fiscal Principal del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés) y como Coordinador del Grupo de Trabajo del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA, por sus siglas en inglés).
1 / 11 | 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional de Stephen Muldrow. En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026. - Ramón “Tonito” Zayas
  • Completó un Juris Doctor en Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School en 1993.
  • Tiene una maestría del U.S. Army War College, obtenida en 2015.
  • Sus áreas de práctica incluyen derecho criminal, inmigración, litigación y abogacía en juicios.
  • Está admitida a ejercer ante foros federales, incluyendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas y tribunales federales en Florida y Ohio.

Con información recopilada de LinkedIn y la página web del Florida Bar.

Tags
Breaking NewsStephen MuldrowFiscalía federal Departamento de Justicia de Estados UnidosFlorida
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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