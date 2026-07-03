¿Quién es Julia Díaz-Rex, la candidata que suena para dirigir la fiscalía federal en Puerto Rico?

1 / 11 📷 En imágenes: un recorrido por la vida profesional de Stephen Muldrow

En una decisión sorpresiva, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, efectiva el próximo martes, 7 de julio de 2026.

Ramón “Tonito” Zayas