¿Quién es Julia Díaz-Rex, la candidata que suena para dirigir la fiscalía federal en Puerto Rico?
La actual jueza de inmigración en Florida no es ajena a la oficina federal en isla
3 de julio de 2026 - 2:10 PM
3 de julio de 2026 - 2:10 PM
Tras la renuncia de William Stephen Muldrow como fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, uno de los nombres que ha surgido es el de Julia Díaz-Rex, exfiscal federal en San Juan y actual jueza de inmigración en Florida.
Díaz-Rex no es ajena a la oficina federal en Puerto Rico. Durante su paso por la fiscalía en San Juan, tuvo a su cargo la Unidad de Narcóticos y trabajó en casos criminales de alto perfil.
A continuación, algunos datos sobre Díaz Rex:
Con información recopilada de LinkedIn y la página web del Florida Bar.
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