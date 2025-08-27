Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre imputado de agredir sexualmente a menor de 6 años en Ponce

El patrón de abuso habría ocurrido desde el 2009 hasta el 2011, informó la Policía

27 de agosto de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los efectos de la crisis económica ha perjudicado de lleno al sector de la abogacía. (Shutterstock)
El imputado fue identificado como Heriberto Mandry Santiago, de 72 años y residente de Ponce.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza superior Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó el martes causa para arresto contra un hombre imputado de agredir sexualmente a una menor de seis años.

RELACIONADAS

El imputado fue identificado como Heriberto Mandry Santiago, de 72 años y residente de Ponce, quien enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores, informó la Policía.

Durante la vista de determinación de causa, la jueza evaluó la prueba presentada por la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz y fijó una fianza de $12,000, la cual fue prestada por el imputado.

Mandry Santiago quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, programada para el 9 de septiembre.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, los hechos habrían ocurrido entre el 2009 y el 2011, periodo en el cual la víctima tenía 6 años y fue presuntamente agredida sexualmente.

Tags
Breaking NewsTribunalesTribunal de PonceMaltrato de menoresAgresión sexual
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: