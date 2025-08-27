Radican cargos contra hombre imputado de agredir sexualmente a menor de 6 años en Ponce

La jueza superior Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó el martes causa para arresto contra un hombre imputado de agredir sexualmente a una menor de seis años.

El imputado fue identificado como Heriberto Mandry Santiago, de 72 años y residente de Ponce, quien enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores, informó la Policía.

Durante la vista de determinación de causa, la jueza evaluó la prueba presentada por la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz y fijó una fianza de $12,000, la cual fue prestada por el imputado.

Mandry Santiago quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, programada para el 9 de septiembre.