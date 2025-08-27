Radican cargos contra hombre imputado de agredir sexualmente a menor de 6 años en Ponce
El patrón de abuso habría ocurrido desde el 2009 hasta el 2011, informó la Policía
27 de agosto de 2025 - 8:55 AM
27 de agosto de 2025 - 8:55 AM
La jueza superior Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó el martes causa para arresto contra un hombre imputado de agredir sexualmente a una menor de seis años.
El imputado fue identificado como Heriberto Mandry Santiago, de 72 años y residente de Ponce, quien enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores, informó la Policía.
Durante la vista de determinación de causa, la jueza evaluó la prueba presentada por la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz y fijó una fianza de $12,000, la cual fue prestada por el imputado.
Mandry Santiago quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, programada para el 9 de septiembre.
Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, los hechos habrían ocurrido entre el 2009 y el 2011, periodo en el cual la víctima tenía 6 años y fue presuntamente agredida sexualmente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: