Radicarán cargos contra sospechoso de apuñalar a su pareja en centro comercial de Bayamón

La Fiscalía de Bayamón radicará este viernes cargos criminales contra un hombre sospechoso de apuñalar a su pareja mientras trabajaba en un restaurante en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón.

Así lo confirmó a El Nuevo Día el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quien precisó que la vista de Regla 6 será en horas de la tarde.

En entrevista telefónica, precisó que la pareja no tenía caso previo u orden de protección vigente al amparo de la Ley 54-1989, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

El sospechoso, identificado como Ricardo A. Pérez Vázquez, de 42 años, cuenta con expediente criminal por casos previos de Ley 54, confirmó. Este medio supo que los casos datan del 2006, 2007 y 2014.

“Estamos esperando concluir con las pruebas, la investigación, para ir donde el Ministerio Público para iniciar (con el proceso de) la radicación”, indicó Negrón, en entrevista telefónica con este medio.

Como parte de la evidencia del caso, los agentes investigadores disponen de grabaciones de cámaras de seguridad, vídeos que circularon en redes sociales y declaraciones de varios testigos presenciales.

Por el momento, no se contempla radicar cargos contra las personas que intervinieron en el incidente de violencia de género, quienes incluso le lanzaron sillas al presunto agresor, acción que fue captada en video.

El incidente violento se reportó a las 11:30 a.m. de ayer, jueves, cuando se alertó inicialmente sobre tres personas heridas por arma blanca. Sin embargo, luego se aclaró que se trató solo de una mujer herida.

Mientras, el presunto agresor resultó con heridas leves tras ser atacado con sillas por unos ciudadanos que tomaron la justicia en sus manos y lograron someterlo hasta que llegó la Policía hasta el lugar del incidente.

El Nuevo Día supo que el sospechoso de la agresión intentó acceder inicialmente por la parte trasera del establecimiento, pero le negaron la entrada. Acto seguido, ingresó por una de las puertas laterales.

En el interior del centro comercial, el hombre se dirigió al restaurante, donde brincó el mostrador y atacó a la mujer, que se encuentra en una institución hospitalaria hasta donde fue transportada.

“La administración del centro comercial lamenta profundamente el incidente y desea una rápida recuperación para la persona afectada. Este fue un hecho inesperado y aislado, ajeno a la dinámica habitual del centro. Estamos colaborando con las autoridades para el pronto esclarecimiento de lo sucedido”, informó a El Nuevo Día Curzon Puerto Rico, empresa administradora de ambos centros comerciales.

Testigos que presenciaron los hechos narraron a periodistas lo que había sucedido.

“Brincó por encima del mostrador, cogió un cuchillo y agredió a una sola empleada”, narró David Nieves, quien se encontraba en el centro comercial con su esposa. “La persona estaba herida en el piso”, comentó.

En declaraciones a la prensa, Nieves mencionó que “todo el mundo salió corriendo creyendo que eran disparos, pero eran las sillas que volaban”. “Personas ajenas al incidente le entraron a sillazos al tipo”, dijo.