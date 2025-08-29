Opinión
29 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radicarán cargos contra sospechoso de apuñalar a su pareja en centro comercial de Bayamón

El incidente se reportó en la mañana del jueves en el área del “food court”

29 de agosto de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escena donde ocurrió el incidente violento. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Fiscalía de Bayamón radicará este viernes cargos criminales contra un hombre sospechoso de apuñalar a su pareja mientras trabajaba en un restaurante en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quien precisó que la vista de Regla 6 será en horas de la tarde.

En entrevista telefónica, precisó que la pareja no tenía caso previo u orden de protección vigente al amparo de la Ley 54-1989, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

El sospechoso, identificado como Ricardo A. Pérez Vázquez, de 42 años, cuenta con expediente criminal por casos previos de Ley 54, confirmó. Este medio supo que los casos datan del 2006, 2007 y 2014.

El incidente, indicó el Negociado de la Policía, ocurrió en la mañana del 28 de agosto de 2025.La investigación preliminar sostiene que un individuo, que no ha sido identificado, intentó acceder al interior de un kiosco de comida rápida en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón.Varios testigos narraron lo que ocurrió y cómo ciudadanos intervinieron con el sujeto.
1 / 9 | Insólita agresión: así quedó la escena en la que un hombre atacó a una mujer en centro comercial de Bayamón. El incidente, indicó el Negociado de la Policía, ocurrió en la mañana del 28 de agosto de 2025. - Xavier Araújo

“Estamos esperando concluir con las pruebas, la investigación, para ir donde el Ministerio Público para iniciar (con el proceso de) la radicación”, indicó Negrón, en entrevista telefónica con este medio.

Como parte de la evidencia del caso, los agentes investigadores disponen de grabaciones de cámaras de seguridad, vídeos que circularon en redes sociales y declaraciones de varios testigos presenciales.

Por el momento, no se contempla radicar cargos contra las personas que intervinieron en el incidente de violencia de género, quienes incluso le lanzaron sillas al presunto agresor, acción que fue captada en video.

El incidente violento se reportó a las 11:30 a.m. de ayer, jueves, cuando se alertó inicialmente sobre tres personas heridas por arma blanca. Sin embargo, luego se aclaró que se trató solo de una mujer herida.

Mientras, el presunto agresor resultó con heridas leves tras ser atacado con sillas por unos ciudadanos que tomaron la justicia en sus manos y lograron someterlo hasta que llegó la Policía hasta el lugar del incidente.

"Le entraron a sillazos al tipo": así defendieron a mujer atacada en "food court" en Bayamón

“Le entraron a sillazos al tipo”: así defendieron a mujer atacada en "food court" en Bayamón

Un testigo narró lo que vio cuando una mujer fue agredida por un individuo en un kiosco de comida rápida

El Nuevo Día supo que el sospechoso de la agresión intentó acceder inicialmente por la parte trasera del establecimiento, pero le negaron la entrada. Acto seguido, ingresó por una de las puertas laterales.

En el interior del centro comercial, el hombre se dirigió al restaurante, donde brincó el mostrador y atacó a la mujer, que se encuentra en una institución hospitalaria hasta donde fue transportada.

“La administración del centro comercial lamenta profundamente el incidente y desea una rápida recuperación para la persona afectada. Este fue un hecho inesperado y aislado, ajeno a la dinámica habitual del centro. Estamos colaborando con las autoridades para el pronto esclarecimiento de lo sucedido”, informó a El Nuevo Día Curzon Puerto Rico, empresa administradora de ambos centros comerciales.

Testigos que presenciaron los hechos narraron a periodistas lo que había sucedido.

“Brincó por encima del mostrador, cogió un cuchillo y agredió a una sola empleada”, narró David Nieves, quien se encontraba en el centro comercial con su esposa. “La persona estaba herida en el piso”, comentó.

En declaraciones a la prensa, Nieves mencionó que “todo el mundo salió corriendo creyendo que eran disparos, pero eran las sillas que volaban”. “Personas ajenas al incidente le entraron a sillazos al tipo”, dijo.

Asimismo, Israel Rivera, junto a Roberto Ramírez, quienes se encontraban cerca del área donde ocurrió el incidente, relataron el momento de angustia. “Le tiraron con un montón de sillas”, dijo Rivera a la prensa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBayamónAgresionesViolencia de género
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
