Sentencian a poco más de 47 años de cárcel a convicto por asesinar a un veterano en Aguada

Los hechos ocurrieron en medio de una celebración de un cumpleaños en un alquiler a corto plazo

19 de diciembre de 2025 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Miguel Ramírez Vargas, del Tribunal de Aguadilla, sentenció a 47 años y tres meses de cárcel a Yaxier Medina Nieves, convicto por el asesinato del veterano Luis Velázquez Nazario, en hechos ocurridos el 6 de agosto en un alquiler a corto plazo en Aguada.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Medina Nieves, presuntamente, le robó al hijastro de Velázquez Nazario mientras se encontraba en un cumpleaños.

El hijastro llamó a su madre para que lo fuera a recoger y solicitó que Velázquez Nazario la acompañara. Cuando la pareja llegó a la residencia, Medina Nieves, supuestamente, abrió fuego contra el veterano.

Posteriormnete, el 17 de diciembre, en el señalamiento de juicio, Medina Nieves se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Como parte del acuerdo entre las partes, el cargo de asesinato en primer grado fue reclasificado a asesinato atenuado. También hizo alegación de culpabilidad por robo agravado, disparar con un arma de fuego y el uso y portación de un arma de fuego sin licencia.

El Departamento de Justicia indicó que el acuerdo fue dsicutido con los familiares del occiso y su pareja.

