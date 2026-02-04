Solicitan rebaja de fianza para madrastra de menor que habría sido mantenida en cautiverio en Toa Baja
Suhely Rivera Guzmán continúa sumariada luego de no pagar $200,000
4 de febrero de 2026 - 7:01 PM
La defensa de la madrastra de la joven de 17 años que presuntamente fue maltratada y mantenida en cautiverio en Toa Baja solicitó una rebaja de fianza bajo el argumento de que a la mujer se le violentó ese derecho constitucional.
“Las fianzas son excesivas y no cumplen con el rigor constitucional (de) que no se puede usar eso como un método punitivo”, expresó en Telenoticias (Telemundo) el licenciado Edwin Barreto, representante legal de Suhely Rivera Guzmán y sus hijas Sheilyann Carmona Rivera, Richeily Carmona Rivera y Roselyn Carmona Rivera.
Por su parte, la fiscal Gretchen Camacho adelantó que el Ministerio Público se estaría oponiendo al argumento.
La familia tuvo una vista durante la mañana del miércoles en el Tribunal de Bayamón que luego fue pospuesta para el jueves a las 10:00 a.m. En la misma, se discutirá la petición de la defensa y se trataría de identificar a una tercera parte que pudiese hacerse custodio.
Una persona que fue identificada para ese rol no fue aceptada por la fiscalía pues podría, en algún momento, formar parte de los testigos en el caso.
El grupo, en el que se incluye, además, a Luis E. Meléndez Pagán, padre de la menor, enfrenta 15 cargos por maltrato. Tanto a la madrastra como a Meléndez Pagán se les impuso una fianza de $200,000. Ninguno la ha prestado.
Por el momento, ambos se encuentran sumariados hasta el día de la vista preliminar el 12 de febrero, mientras sus tres hijas se encuentran en libertad bajo fianza.
