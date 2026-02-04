Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan rebaja de fianza para madrastra de menor que habría sido mantenida en cautiverio en Toa Baja

Suhely Rivera Guzmán continúa sumariada luego de no pagar $200,000

4 de febrero de 2026 - 7:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor que denunció un patrón de maltrato en Toa Baja, llega esposado y escoltado por agentes de la Policía al Tribunal de Bayamón.Suhely Rivera Guzmán, madrastra de la menor, es trasladada bajo custodia policial al Tribunal de Bayamón.Así trasladaron al padre de la menor, Luis E. Meléndez Pagán.
1 / 14 | Solicitan rebaja de fianza para madrastra de menor que habría sido mantenida en cautiverio en Toa Baja. Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor que denunció un patrón de maltrato en Toa Baja, llega esposado y escoltado por agentes de la Policía al Tribunal de Bayamón. - Itzel Rivera
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

La defensa de la madrastra de la joven de 17 años que presuntamente fue maltratada y mantenida en cautiverio en Toa Baja solicitó una rebaja de fianza bajo el argumento de que a la mujer se le violentó ese derecho constitucional.

RELACIONADAS

“Las fianzas son excesivas y no cumplen con el rigor constitucional (de) que no se puede usar eso como un método punitivo”, expresó en Telenoticias (Telemundo) el licenciado Edwin Barreto, representante legal de Suhely Rivera Guzmán y sus hijas Sheilyann Carmona Rivera, Richeily Carmona Rivera y Roselyn Carmona Rivera.

Por su parte, la fiscal Gretchen Camacho adelantó que el Ministerio Público se estaría oponiendo al argumento.

La familia tuvo una vista durante la mañana del miércoles en el Tribunal de Bayamón que luego fue pospuesta para el jueves a las 10:00 a.m. En la misma, se discutirá la petición de la defensa y se trataría de identificar a una tercera parte que pudiese hacerse custodio.

Los fiscales presentaron un total de 15 cargos ante el juez. En la imagen, la ficha de Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor.En la imagen, Suhely Rivera Guzmán, de 49 años, madrastra de la menor. No prestó la fianza, por lo que fue ingresada al Complejo Correccional de Bayamón.La joven también relató que supuestamente solo comía una vez al día, y en ocasiones pasó hasta dos días sin ingerir alimentos. En la imagen, Sheilyann Carmona Rivera, de 27 años, una de las hermanastras de la menor.
1 / 5 | En imágenes: fichas de familia imputada de mantener a menor en cautiverio en Toa Baja. Los fiscales presentaron un total de 15 cargos ante el juez. En la imagen, la ficha de Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor. - Suministrada

Una persona que fue identificada para ese rol no fue aceptada por la fiscalía pues podría, en algún momento, formar parte de los testigos en el caso.

El grupo, en el que se incluye, además, a Luis E. Meléndez Pagán, padre de la menor, enfrenta 15 cargos por maltrato. Tanto a la madrastra como a Meléndez Pagán se les impuso una fianza de $200,000. Ninguno la ha prestado.

Por el momento, ambos se encuentran sumariados hasta el día de la vista preliminar el 12 de febrero, mientras sus tres hijas se encuentran en libertad bajo fianza.

Breaking NewsTribunal de BayamónToa BajaMaltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
