Tras las rejas prófugo que intentó arrollar a policías luego de ser intervenido en Bayamón

La jueza Catherine Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por agresión grave contra agentes del orden público, posesión de un vehículo hurtado y violación a la Ley de Armas por utilizarlo como un arma letal, contra Víctor Acevedo Concepción por hechos ocurridos el pasado 18 de marzo en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón, informó la Policía.

La fiscal Liz López Rivera le sometió los cargos al imputado, contra quien ya pesaba una orden de arresto por siete cargos de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas en el municipio de Aguadilla.

Brunelle Curet le impuso una fianza de $200,000 la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 8 de abril.

La jueza Catherine Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por agresión grave contra agentes del orden público, posesión de un vehículo hurtado y violación a la Ley de Armas por utilizarlo como un arma letal, contra Víctor Acevedo Concepción por hechos ocurridos el pasado 18 de marzo en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón (Suministrada)

Según el informe preliminar de los hechos, agentes de la Uniformada detuvieron un Kia Soul blanco de 2020 que transitaba por la PR-2, intersección de la mencionada avenida. Al verificar los datos del automóvil, se percataron de que se trataba de un vehículo hurtado y procedieron a intervenir con Acevedo Concepción.

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Al darle la orden de salir del auto, el hombre emprendió la marcha a toda velocidad, intentando atropellar a los agentes. Uno de estos repelió la agresión disparando contra el auto con su arma de reglamento.

Más tarde, el imputado abandonó el vehículo y fue arrestado.