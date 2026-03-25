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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas prófugo que intentó arrollar a policías luego de ser intervenido en Bayamón

Víctor Acevedo Concepción figuraba como uno de los más buscados en el área de Aguadilla

25 de marzo de 2026 - 5:36 PM

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Contra Víctor Acevedo Concepción pesaba una orden de arresto emitida por una jueza del Tribunal de Aguadilla cuando fue intervenido en Bayamón por la Policía. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Catherine Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por agresión grave contra agentes del orden público, posesión de un vehículo hurtado y violación a la Ley de Armas por utilizarlo como un arma letal, contra Víctor Acevedo Concepción por hechos ocurridos el pasado 18 de marzo en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón, informó la Policía.

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La fiscal Liz López Rivera le sometió los cargos al imputado, contra quien ya pesaba una orden de arresto por siete cargos de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas en el municipio de Aguadilla.

Brunelle Curet le impuso una fianza de $200,000 la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 8 de abril.

La jueza Catherine Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por agresión grave contra agentes del orden público, posesión de un vehículo hurtado y violación a la Ley de Armas por utilizarlo como un arma letal, contra Víctor Acevedo Concepción por hechos ocurridos el pasado 18 de marzo en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón
La jueza Catherine Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por agresión grave contra agentes del orden público, posesión de un vehículo hurtado y violación a la Ley de Armas por utilizarlo como un arma letal, contra Víctor Acevedo Concepción por hechos ocurridos el pasado 18 de marzo en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón (Suministrada)

Según el informe preliminar de los hechos, agentes de la Uniformada detuvieron un Kia Soul blanco de 2020 que transitaba por la PR-2, intersección de la mencionada avenida. Al verificar los datos del automóvil, se percataron de que se trataba de un vehículo hurtado y procedieron a intervenir con Acevedo Concepción.

Al darle la orden de salir del auto, el hombre emprendió la marcha a toda velocidad, intentando atropellar a los agentes. Uno de estos repelió la agresión disparando contra el auto con su arma de reglamento.

Más tarde, el imputado abandonó el vehículo y fue arrestado.

Contra Acevedo Concepción pesaba una orden de arresto emitida por la jueza Yailín González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla, con una fianza de $140,000, por imputaciones de posesión de sustancias controladas como cocaína, fentanilo, heroína y marihuana, con intención de distribuirlas.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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