Tras modificación de Donald Trump: Wanda Vázquez y otros dos coacusados aceptan nuevo indulto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, modificó el perdón pleno e incondicional que concedió a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y sus dos coacusados para cubrir los delitos menos graves de corrupción que estaban pendientes y permitir cerrar oficialmente el caso en su contra.

Según los documentos ante el Tribunal Federal, el nuevo indulto ya fue aceptado por Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones y consultor financiero Mark Rossini.

El indulto modificado persigue llenar el vacío creado por el primer perdón presidencial –emitido el 15 de enero–, que solo aludió, por error, a los cargos originales de 2022 por un esquema de corrupción, soborno y fraude.

Los nuevos perdones presidenciales tienen fecha del 20 de enero y hacen referencia a los cargos por los que los tres acusados se declararon culpables en 2025, según el registro federal.

Desde el fin de semana, funcionarios de la Casa Blanca habían advertido que Trump tendría que emitir un segundo perdón presidencial para precisar que su intención era indultar a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini de todos los cargos relacionados con este caso.

La jueza federal Silvia Carreño Coll había reaccionado al primer perdón concedido por Trump, diciendo que era prematuro pedir desestimación. Estaba a la espera de este segundo perdón para cerrar los cargos de violaciones a leyes electorales, como delito menos grave, en contra de los tres imputados y, por ende, cancelar la lectura de sentencia del 29 de enero.

Hasta el momento y tras el segundo perdón presidencial, la jueza no se ha expresado.

Rossini fue acusado inicialmente de participar en un alegado esquema de soborno, junto a Herrera Velutini, para aportar a la campaña de Vázquez Garced en las primarias de 2020. A cambio, según los cargos, la entonces gobernadora removió de su puesto a George Joyner, quien dirigía la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que estaba investigando a Bancrédito, institución de Herrera Velutini.

Luego de extensas negociaciones, que involucraron a altos funcionarios del Departamento de Justicia federal, los acusados acordaron hacer alegación de culpa por un cargo menos grave de otorgar o aceptar una contribución ilegal a una campaña electoral por parte de un extranjero, en referencia a Herrera Velutini, quien incluyó en su equipo de defensa a un exabogado de Trump.