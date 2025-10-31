Opinión
31 de octubre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Tribunal de Apelaciones declara inconstitucional una circunstancia del delito de feminicidio

La revocación fue solicitada por un hombre acusado de asesinar a su esposa en su hogar en Villalba

31 de octubre de 2025 - 6:25 PM

El Apelativo acogió el pedido del acusado por feminicidio, y estableció que existe “vaguedad” en el delito que se pretendía establecer. (Pablo Martínez Rodríguez)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Tres jueces –todos varones– del Tribunal de Apelaciones declararon este viernes inconstitucional un subinciso del delito de feminicidio por encontrar que “vulnera el debido proceso de ley” de un acusado por el asesinato de su esposa, en Villalba, cuya hija había declarado, en la vista preliminar del caso, que era víctima de un patrón de violencia doméstica.

El Apelativo encontró inconstitucional el Artículo 93(e)(5) del Código Penal, que establece que se considerará feminicidio cuando “el sujeto haya realizado actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas, de violencia en contra de la víctima, independientemente de que los hechos fueran denunciados o no por la víctima”.

La decisión la tomaron los jueces Carlos Candelaria Rosa, Nery Adames Soto y José Campos Pérez.

Acusa vaguedad el Art.93(e)(5) del Código Penal, a la vez que incluye una clasificación sospechosa irrazonable por razón de sexo, que la torna en inconstitucional, al excluir al hombre como posible sujeto pasivo en el tipo, disponiéndose de alternativas menos restrictivas o drásticas para alcanzar igual propósito”, concluyó el juez Adames Soto, en la sentencia.

Luis Raúl Santiago Alvarado presentó, el 10 de julio, el recurso para revocar una resolución de una corte inferior de Ponce, al “alegar que el Tribunal de Primera Instancia erró al rechazar su petición de desestimación”.

Santiago Alvarado, de 51 años, fue acusado por el asesinato de su esposa, Mildred Beatriz Colón Bonilla, de 50, al dispararle con su arma de fuego, el pasado 16 de febrero, en su hogar, en Villalba. El caso está en etapa de juicio, y la desestimación del subinciso 5 se presentó después que se encontró causa en la vista preliminar.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, reaccionó sorprendida con la decisión del Apelativo. “La política pública de esta administración es una firme y clara en defensa de los derechos de las mujeres, por lo que el Departamento de Justicia estará realizando un análisis profundo de la determinación que nos fue notificada”, compartió, en declaraciones escritas.

(Estamos) dirigidos a agotar todo el trámite apelativo que procede en defensa del estatuto. Por respeto a los procesos judiciales, estas son las únicas declaraciones que ofreceremos en este momento sobre el tema”, abundó Gómez.

Esta misma semana, se reportó un caso de feminicidio-suicidio en Guayama, y la Policía investiga otro incidente de una mujer que falleció por una herida de bala dentro de un vehículo que su pareja condujo hasta la Comandancia de Mayagüez. En este último caso, el hombre, de 18 años, alega que el arma de fuego, para la cual no contaba con licencia de portación y aún no había podido ser ocupada, “se disparó”.

“Lenguaje maleable”

Según la sentencia del Apelativo, Santiago Alvarado acudió a un cuartel, en Juana Díaz, y entregó un arma de fuego, junto a una cuchilla, e informó que mató a Colón Bonilla, luego de que supuestamente hubiese tratado de asesinarlo.

Durante la vista preliminar, Kelly Aisha Santiago Colón, hija del acusado y la víctima, declaró que previamente su padre había manifestado conducta agresiva contra su madre, por lo que el Tribunal de Primera Instancia encontró causa por el Artículo 93(e)(5).

Según la narración –en sala– de la hija, Santiago Alvarado supuestamente “chamboneó” una pistola para matar a Colón Bonilla cuando esta entró gritándole al hogar, en diciembre de 2014. Además, en febrero de 2025, supuestamente, también la llamó para insultarla. La testigo contó que había tenido que “intervenir” cuando su padre intentó agredir a su madre.

Aun así, el juez Adames Soto estableció, en la sentencia, que “el lenguaje maleable del estatuto puede acoger desde un ademán visceral hasta una canción antiestética como acto o expresión violenta, respectivamente, sin que para su pertinencia probatoria sea necesaria verificación de denuncia previa, ni límite temporal o parámetros finitos para su sucesión esporádica o reiterada”.

ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
