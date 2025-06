Tribunal no da paso a desestimación de demanda de Daddy Yankee a Mireddys González

“A la luz de lo antes expuesto, el Tribunal declara no ha lugar a la solicitud de la parte demandada de desestimar la demanda” , agregando que se otorga un plazo de 10 días a las hermanas para responder.

De esta forma, la defensa del artista respondió a la solicitud de desestimación que presentaron las hermanas González Castellanos, alegando que “una lectura desapasionada de las alegaciones es suficiente para percatarse que la demanda no aduce hechos que justifiquen la concesión de un remedio, pues aun tomando como ciertos los hechos bien alegados, son totalmente insuficientes para tan siquiera sugerir una violación a los deberes de fiducia que todo director y oficial tiene hacia una entidad jurídica”.

Asimismo, mencionaron que, si las actuaciones de la parte demandada son o no errores de juicio, mala práctica administrativa o negligencia crasa son controversias que no pueden adjudicarse por esta vía y sin la realización del descubrimiento de prueba conforme al debido proceso de ley y luego de un juicio plenario.

Los abogados también mencionaron que, “si el demandante se comportó de buena fe, o las demandadas de mala fe, precisamente son controversias de hechos no adjudicables vía la Moción de Desestimación que nos ocupa”.

La representación legal de Daddy Yankee planteó, además, que “el éxito corporativo de por si no las releva de responsabilidad como parecen asumir las demandadas”.

Además, los licenciados esbozaron que las actuaciones de las demandadas “por su irracionalidad, no son aceptables e incumplen crasamente con sus deberes de fiducia de manera continua”.

De acuerdo a la defensa del artista, en este caso existe evidencia de que el demandante realizó millonarias aportaciones de bienes personalísimos e intangibles a las corporaciones de las cuales las codemandadas no son accionistas.

“Así como desde sus inicios, el aquí demandante fue y era el único accionista en El Cartel por lo que siempre, los dividendos declarados eran y fueron pagados únicamente al demandante. Por consiguiente, la codemandada Mireddys no tenía derecho a declarar un dividendo reclamado para así del 50% de las entidades, Con motivo de obtener adelantos por motivo del divorcio en ciernes”, dijeron.

Los abogados mencionaron que las ganancias retenidas que tenían las entidades no son propiedad de la exesposa de Daddy Yankee “como se alega erróneamente, sino de las corporaciones”.

“La repetida justificación de Mireddys de que actuó porque los bienes son de ella, y sin rendir cuentas no la hace acreedora a ninguna inmunidad. Todo lo contrario, debe responder por sus actos. Aun si asumiéramos para fines argumentativos exclusivamente que fuera accionista, que no es, las propiedades y bienes de las corporaciones les pertenecen a estas y no a sus accionistas", enfatizaron.