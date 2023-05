La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó hoy al Tribunal Federal que desestime la acusación emitida por un gran jurado en su contra.

La moción firmada por el licenciado Ignacio Fernández enfatizó en que los cargos uno, tres y cuatro del pliego acusatorio fallan en establecer el “pro” de lo que se conoce como “quid pro quo”, que consiste de un acuerdo de intercambio.

Señaló que “en el contexto de este caso”, el Ministerio Público ha alegado que el “‘soborno’ consistió de contribuciones de campaña a un oficial público (o, más precisamente, una promesa de hacer contribuciones de campaña en el futuro), en vez de pagos personales”, por lo que considera que el “‘pro’ debe estar explícito”.

El abogado argumentó que el alegado acuerdo de intercambio “no puede ser inferido de declaraciones ambiguas o cronología circunstancial de eventos, sino tiene que ser explícito”.

Para este planteamiento, Fernández citó la jurisprudencia del caso McCormick v. United States, al que también hizo referencia la defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, cuando solicitó la desestimación de su acusación, asegurando que los pagos de Oscar Santamaría no eran sobornos, sino contribuciones de campaña sin acuerdo de que le otorgaría contratos municipales. Esa solicitud fue denegada por la juez Aida Delgado, al plantear que se trataba de una interpretación de prueba que le correspondía hacer al jurado.

Por su parte, la defensa de Vázquez enfatizó que la acusación se basa en “mensajes de texto entre las partes para inferir que un ‘pro’ es ilegal - exactamente lo que el Tribunal Supremo ha prohibido al Ministerio Público hacer”.

“En ningún lugar de la acusación se puede encontrar una ‘promesa explícita’ de Vázquez Garced”, afirmó Fernández.

Insistió en que en el pliego el Ministerio Público “falló en alegar un esquema de soborno bajo los estatutos relevantes”, que es “un elemento requerido del delito”, por lo que “se justifica su desestimación”.

La acusación del gran jurado emitió cargos contra Vázquez Garced, el consultor financiero Mark Rossini y Julio Herrera Velutini, quien es el dueño de Bancrédito International Bank & Trust.

La acusación alega que Herrera Velutini, Rosini y Vázquez Garced conspiraron para que la entonces gobernadora recibiera aportaciones a su campaña electoral de parte del banquero y con la ayuda de Rossini, a cambio de que la mandataria destituyera a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). De esa manera, según los cargos, así pondrían fin a la auditoría de OCIF que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.

En cambio, Fernández planteó que, supuestamente, “las acciones de OCIF fueron vistas por muchos en el sector financiero de Puerto Rico, incluyendo Herrera y los representantes del banco, como desinformadas y de mano dura”.

“Por eso, Herrera y otros buscaron apoyar a la recién nombrada gobernadora Vázquez Garced y ‘construir una nueva estructura [en OCIF] que regule y no persiga a los bancos y cambie documentos o fabrique documentos contra la industria bancaria’.

Fernández indicó que, el 17 de diciembre de 2019, Herrera intercambió mensajes de textos con el consultor político John Blakeman sobre una “Firma de Consultoría Internacional” y cómo esa firma “‘podía hacer que su ‘friend’ (amigo o amiga) ganara las primarias’”.

El término “friend” en inglés no implica género y Fernández argumenta que “aunque el Ministerio Público infiere que ‘friend’ en esta correspondencia (de mensajes) se refiere a la gobernadora Vázquez Garced, el pliego no alega, porque no puede, que Vázquez Garced estaba involucrada o si quiera remotamente al tanto de estas comunicaciones”.

También alega que los cargos no establecen que Vázquez Garced sabía que, al día siguiente, su subjefa de personal había enviado un mensaje a una persona que decidió sentarla junto “con tres multimillonarios” en una boda a la que asistió.

Asegura que ya sentados en la mesa, durante la boda, Blakeman y Herrera volvieron a intercambiar mensajes sobre el apoyo a la gobernadora para las elecciones. Según los textos, el banquero le indicó a Blakeman que ya tenía “2MM en esta mesa”, pero que tenía que resolver el asunto con OCIF.

“Sin embargo, y crucialmente, el pliego no detalla alguna conversación entre Herrera y Vázquez Garced durante la boda, mucho menos de que entraran en un quid pro quo explícito sobre financiamiento de campaña”, apuntó Fernández.

Añadió que el pliego también guarda “silencio” sobre qué ocurrió en una reunión entre Herrera Velutini, su empleada del banco Frances Díaz y Blakeman, en La Fortaleza el 14 de enero de 2020, y “no alega un quid pro quo”.

En cuanto a una encuesta por la firma internacional para beneficiar la campaña de la entonces funcionaria, la moción argumenta que el pliego “no alega que esa encuesta fue preparada solamente para la campaña de la gobernadora Vázquez Garced o que su campaña la solicitó o usó, mucho menos haberse beneficiado de ella”.

También refuta la denuncia en el pliego de que Blakeman “actuando bajo la dirección de Vázquez” indicara a Díaz que el banco les informara con quién debían reemplazar al comisionado de OCIF. Fernández sostuvo que la acusación no alega “en qué contexto se dio la alegada ‘dirección’ ni que su investigación fuera el resultado de la aceptación de Vázquez de cualquier acuerdo explícito previo con Herrera”.

Cabe mencionar que Blakeman pudiera ser un testigo de la fiscalía federal si este caso llegara a juicio, pues se declaró culpable en un acuerdo con el Ministerio Público.

Mientras, Fernández resaltó que “notablemente ausente de la acusación se encuentra cualquier reconocimiento de que, más allá del registro, el SuperPAC 1 alguna vez fue financiado por cualquiera de las partes en beneficio de la gobernadora Vázquez Garced, y que nunca fue utilizado para beneficiar a Vázquez Garced”.

Sobre el sustituto de Joyner en la OCIF, quien fue un consultor del banco de Herrera Velutini, Víctor Rodríguez Bonilla, el abogado indica que el pliego no establece que “fuera el único candidato en ser considerado por la gobernadora Vázquez Garced para esa posición ni que otros potenciales candidatos hayan sido considerados en ese mismo periodo”.

“La fiscalía espera que un lector pueda inferir que las alegaciones de que Herrera vinculó su ayuda a la campaña gubernamental de Vázquez Garced a la terminación del Comisionado A (Joyner). Pero no hay alegación de que Vázquez Garced explícitamente lo acordara. Ninguna. Ella solamente puede ser acusada por sus acciones, no por las hechas por otros”, afirmó Fernández.