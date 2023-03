El juez federal Raúl Arias Marxuach activó ayer la protección de información “clasificada”, por interés con la “seguridad nacional” de Estados Unidos, en relación a parte de la prueba del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados.

Con esta orden, la defensa de los tres acusados no tendrá acceso a toda la información que tiene la fiscalía federal con alguna relación al caso.

Arias Marxuach ordenó que “consistente con la Orden Clasificada del Tribunal, el Ministerio Público podrá retener del descubrimiento de prueba cierta información clasificada y, como planteado en la Moción (sellada de la fiscalía), proveerá a los acusados sustituciones no clasificadas en lugar de la información clasificada”.

En septiembre pasado, un mes después de la acusación, el fiscal federal Nicholas Cannon había avisado al juez que radicaría una moción bajo la Ley de Procedimiento de la Información Clasificada o “Classified Information Procedures Act” (CIPA).

Dicha moción no figura en el expediente público del caso. Sin embargo, la versión “no clasificada” de la orden emitida por el juez ayer informó que la moción sí fue presentada al tribunal.

En su orden, Arias Marxuach destacó que “consideró cuidadosamente” en su oficina judicial la moción “ex parte” presentada por el Ministerio Público solicitando la “orden de protección” de acuerdo con la términos de la CIPA.

La orden indica que la moción estuvo acompañada de un “memorando de ley y anejos”. Dispuso que una copia de la orden, “no clasificada”, sea enviada a los abogados de la defensa de los tres acusados.

En cambio, ordenó que “el Oficial de Información Clasificada entregue una copia de la Orden Clasificada del Tribunal” a la fiscalía federal.

Como era de esperarse, la orden pública del juez no detalla si la información “clasificada” aplica específicamente a Vázquez Garced o a alguno de los otros dos coacusados: el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés) y asesor financiero, Mark Rossini.

Herrera Velutini es el dueño de Bancrédito International Bank & Trust, entidad bancaria donde la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontró violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.

Mientras, un vínculo internacional en este caso que ha sido confirmado responde a que el FBI cuenta con la cooperación, como testigo, de Mark Fullbrook, quien fue el jefe de gabinete de Liz Truss, pasada líder del gobierno de Gran Bretaña.

La acusación del Gran Jurado federal alega que Herrera Velutini, Rosini y Vázquez Garced conspiraron para que la entonces gobernadora recibiera aportaciones a su campaña electoral de parte del banquero y con la ayuda de Rossini a cambio de que la mandataria sacara a George Joyner de la OCIF. De esa manera, según los cargos, así pondrían fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.

Según reportó el diario The Sunday Times, como Herrera Velutini no quería que su nombre fuera relacionado con una donación que no podía hacer, debido a que no es ciudadano estadounidense, contrató la compañía australiana C|T Group, donde trabajaba Fullbrook.

En declaraciones para El Nuevo Día, CT Group confirmó la contratación por parte de Herrera Velutini y que “en efecto”, empleados actuales y Fullbrook, “son testigos en este asunto, y ellos y C|T Group, de manera amplia, completa y voluntaria, han participado en este asunto con las autoridades de Estados Unidos”.

De acuerdo con la fiscalía federal, además de la prueba documental, el FBI realizó por lo menos 24 grabaciones de audio en el transcurso de la pesquisa, mientras que el abogado de la exgobernadora, Luis Plaza, aseguró que “ninguna (de las grabaciones) es de nuestra representada”.

“Y, para ser justos, (la prueba de grabaciones) no es de ninguno de los coacusados en este caso”, agregó el licenciado, durante una vista en noviembre pasado.

Del expediente público no se desprende qué tipo de información se mantendrá fuera del descubrimiento de prueba por la protección de la CIPA.

El Departamento de Justicia federal describe el estatuto como una medida para “prevenir descubrimientos innecesarios o involuntarias de información clasificada y advertir al gobierno del ‘costo’ a la seguridad nacional de seguir adelante”.

Destaca que la no divulgación de esa información a una de las partes en un caso criminal, supuestamente, “no le añade ni le resta a los derechos sustantivos del acusado ni de las obligaciones en el descubrimiento de prueba” del Ministerio Público.

“Más bien, el procedimiento para hacer estas determinaciones es diferente en el sentido de que equilibra el derecho de un acusado penal con el derecho del soberano (Estado) a saber con anticipación una amenaza potencial de un proceso penal a su seguridad nacional”, agrega la descripción del CIPA.

Queda por verse si la defensa presentará alguna moción para impugnar cualquier procedimiento bajo la CIPA en este caso, pues en septiembre pasado fue planteado que podía ser una posibilidad.

Los tres acusados se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen conspiración, soborno y fraude. Hasta el momento, no ha sido fijada una fecha para el juicio.