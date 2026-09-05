Todavía es común escuchar a gente que para expresar la afirmación “sí”, o para decir que algo es correcto, utiliza el código 10-4. Del mismo modo, emplean el término 10-7 para señalar que alguien se quedó inconsciente o que algo ya no funciona. Incluso hay quienes preguntan “¿cuál es tu 20?” para que les digas en dónde estás. Lo que probablemente la mayoría desconoce es que esta nomenclatura se refiere a una clave de comunicación por radio que fue muy popular en Puerto Rico y Estados Unidos en los años 70 conocida como la radio de Banda Ciudadana (CB, por sus siglas en inglés).

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