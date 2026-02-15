Opinión
Con acento propio
Suscriptores
OPINIÓN
Con acento propio
Sergio Ramírez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

El amanecer tras la larga noche

Ojalá estos tiempos de pesadumbre se resuelvan en un luminoso amanecer, escribe Sergio Ramírez

15 de febrero de 2026 - 9:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El siglo veinte, que empieza con la carnicería de la primera guerra mundial, y donde los genocidios se repiten, las matanzas de armenios perpetradas por el imperio otomano, el holocausto judío consumado por los nazis, los asesinatos masivos de Stalin, los espantos de la segunda guerra mundial coronados por las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima, escribe Sergio Ramírez. (A PEACE MEMORIAL MUSEUM HANDOUT)

Los historiadores vuelven siempre a discutir cuál ha sido el siglo peor por sus horrores: si el siglo diecinueve marcado por el brutal genocidio del rey Leopoldo II en el Congo para apropiarse del caucho; el exterminio de la población indígena en California con la fiebre del oro, y el desplazamiento forzado de las tribus nativas hacia el oeste del territorio de Estados Unidos, el llamado “sendero de las lágrimas”, con miles de muertos; o las hambrunas letales en la India bajo el imperio británico.

