El amanecer tras la larga noche
Ojalá estos tiempos de pesadumbre se resuelvan en un luminoso amanecer, escribe Sergio Ramírez
15 de febrero de 2026 - 9:45 PM
Los historiadores vuelven siempre a discutir cuál ha sido el siglo peor por sus horrores: si el siglo diecinueve marcado por el brutal genocidio del rey Leopoldo II en el Congo para apropiarse del caucho; el exterminio de la población indígena en California con la fiebre del oro, y el desplazamiento forzado de las tribus nativas hacia el oeste del territorio de Estados Unidos, el llamado “sendero de las lágrimas”, con miles de muertos; o las hambrunas letales en la India bajo el imperio británico.
