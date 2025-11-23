Opinión
23 de noviembre de 2025
74°lluvia ligera
Con acento propio
Suscriptores
OPINIÓN
Con acento propio
Sergio Ramírez
prima:El eterno arte de contar

Al menos, las series instantáneas de Tik Tok buscan que el espectador se identifique con los humillados por su condición, o apariencia de pobres, escribe Sergio Ramírez

23 de noviembre de 2025 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Al menos, las series instantáneas de Tik Tok buscan que el espectador se identifique con los humillados por su condición, o apariencia de pobres, escribe Sergio Ramírez (Shutterstock)

Cuando uno se adentra en la edad provecta −palabra ésta a la que siempre temí, pero ahora debo afrontar− debe cuidarse mucho de no aislarse del mundo que sigue andando alrededor con su vértigo de siempre. Saber atrapar el presente y no convertirse uno mismo en pasado; y, primero que nada, buscar entender lo que nos parece extraño. “No sea yo viejo gruñón, ni avaro, ni enteramente viejo”, nos recuerda el poeta nicaragüense Salomón de la Selva. El martilleo discordante del reguetón y sus letanías monocordes, los influencers que se alimentan de likes o perecen, o los narradores de Tik Tok, un universo donde todo ocurre en la superficie y es instantáneo.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
TikTokHistoriaculturaRedes socialesinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Sergio Ramírez

Sergio Ramírez

Arrow Icon
Escritor y Periodista
