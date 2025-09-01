Soy un fanático de los museos, y la tecnología me ayuda a visitarlos y mantenerme al día sobre sus exhibiciones. Basta con accesar virtualmente los sitios de internet de las diferentes instituciones y contar con la ayuda adicional de la aplicación Bloomberg Connects que contiene no solo recorridos virtuales sino comentarios e imágenes de las piezas, todo gratuitamente. Esto no sustituye la visita personal, pero casi. Como dijera Philippe de Montebello, quien dirigió el Museo Metropolitano de Nueva York, los bmuseos son la memoria de la humanidad. Añado yo que son también el reflejo de lo mejor de esta.

