Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
82°ligeramente nublado
OpiniónCon acento propio
Suscriptores
OPINIÓN
Con acento propio
Rafael Escalera Rodríguez Rafael Escalera Rodríguez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El Frick recobrado

Las colecciones relativamente pequeñas y enfocadas, como las del Frick Collection, invitan a la introspección, escribe Rafael Escalera

1 de septiembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Fotografía cedida por Selldorf Architects de una ilustración conceptual de la entrada del museo Frick Collection de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Selldorf Architects / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Selldorf Architects)

Soy un fanático de los museos, y la tecnología me ayuda a visitarlos y mantenerme al día sobre sus exhibiciones. Basta con accesar virtualmente los sitios de internet de las diferentes instituciones y contar con la ayuda adicional de la aplicación Bloomberg Connects que contiene no solo recorridos virtuales sino comentarios e imágenes de las piezas, todo gratuitamente. Esto no sustituye la visita personal, pero casi. Como dijera Philippe de Montebello, quien dirigió el Museo Metropolitano de Nueva York, los bmuseos son la memoria de la humanidad. Añado yo que son también el reflejo de lo mejor de esta.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ArtePinturaColeccionistasNueva YorkMuseos
ACERCA DEL AUTOR
Rafael Escalera Rodríguez

Rafael Escalera Rodríguez

Arrow Icon
Socio Administrador y Director de Litigios, Reichard&Escalera
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: