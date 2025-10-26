Opinión
Con acento propio
Con acento propio
Javier Colón Morera
prima:Entre archivos y memorias: Noel Colón Martínez

El niño mocano que vendía galletas y pan con sus hermanos en su infancia, podía contar una historia larga de luchas, avances y retrocesos, afirma Javier Colón Morera

26 de octubre de 2025 - 10:30 PM

A Noel le interesaban demasiado los retos del presente. Nada le era ajeno al acontecer de Puerto Rico mientras tuvo la capacidad de enterarse y comentar, afirma Javier Colón Morera. (Archivo)

Una vez murió el Viejo, el 7 de octubre hace ya tres años, comenzó el proceso de decidir qué hacer con su extenso archivo documental. Mi padre era, entre otras virtudes, una persona meticulosa y organizada. Nunca quiso ni comenzó a escribir sus memorias, pero bien sabía que su historia contenía material de novela. El niño mocano que vendía galletas y pan con sus hermanos en su infancia, podía contar una historia larga de luchas, avances y retrocesos. Pero sabía bien que su llamado era el de la acción cotidiana. No quería detenerse. Estuvo muy activo hasta que el cuerpo y la energía no pudieron más. Murió, como se dice, “con las botas puestas”, a sus casi 95 años.

Archivo General de Puerto RicoHistoriaPedro Albizu Campos
Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
