Opinión
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Nicaragua, El Dorado chino
Como la historia suele ser a veces una serpiente que se enrosca para morderse la cola, aquella vieja historia del oro que dejaba socavones tanto en la tierra como en los pulmones de los mineros que morían de tisis, se repite con creces en Nicaragua, escribe Sergio Ramírez
29 de marzo de 2026 - 11:30 PM
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