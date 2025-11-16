Los datos más recientes de la Encuesta de la Comunidad, llevada a cabo por el Negociado Federal del Censo, apuntan a que las áreas de Río Piedras y Santurce cuentan con la población más baja que han tenido en los últimos sesenta años. A la misma vez, tienen la proporción más alta de unidades de vivienda en desuso en ese mismo periodo de tiempo. Esta situación en estos dos centros urbanos no se aleja mucho de la tendencia a nivel municipal en San Juan, donde la población actual, de unos 330,000 habitantes, es inferior a la población combinada de San Juan y Río Piedras, de unos 368,000 habitantes en 1950, cuando eran municipios separados. De hecho, San Juan alcanzó su pico poblacional en 1970, con unos 455,000 habitantes, mucho antes de la crisis demográfica, económica y fiscal que experimenta Puerto Rico desde mediados de la década de los 2000.