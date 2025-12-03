Opinión
OpiniónDesde la diáspora
Suscriptores
OPINIÓN
Desde la diáspora
Gamaliel Ramos OliverGamaliel Ramos Oliver
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El abandono en la esquina del semáforo

Perdimos tres vidas en un semáforo, pero la luz roja de la emergencia social lleva años prendida, escribe Gamaliel Ramos Oliver

3 de diciembre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Perdimos tres vidas en un semáforo, pero la luz roja de la emergencia social lleva años prendida, escribe Gamaliel Ramos Oliver

En Puerto Rico, un semáforo ya no es simplemente un cruce. Se ha convertido en la representación física de un abandono social profundo. Es el lugar donde este país resuelve lo que el gobierno, con su mediocridad eterna, decide no atender. Allí recogemos chavos pa’ tó: atletas sin becas, equipos sin uniformes, estudiantes que sueñan con ir a un viaje, operaciones médicas, adultos que intentan sostener una adicción, y hasta actividades escolares que antes eran parte básica de la educación. Todo queda en manos de la buena voluntad del que esté pillao en la luz. Es la luz roja eterna en la que hemos caído como sociedad.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
NiñezDeporte escolarLigas MenoresCanóvanasAccidentesMuertesSeguridad en la carretera
ACERCA DEL AUTOR
Gamaliel Ramos Oliver

Gamaliel Ramos Oliver

Arrow Icon
El autor es periodista puertorriqueño radicado en Nueva Zelanda.
