Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Amazon y el futuro de los comerciantes puertorriqueños
El surgimiento del comercio digital y de jugadores globales como Amazon, han cambiado las reglas de juego creando fuertes presiones en los comercios tradicionales, señala Gustavo Vélez
26 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.