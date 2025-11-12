Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
OpiniónHablemos de Economía
Suscriptores
OPINIÓN
Hablemos de Economía
Gustavo VélezGustavo Vélez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La economía de Puerto Rico: entre la corrección y la recesión

Resulta ilógico e irreal pensar que la situación económica del país va a mejorar dejando intacta todas las malas prácticas que nos trajeron al actual abismo fiscal y económico, señala Gustavo Vélez

12 de noviembre de 2025 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Banderas de Puerto Rico y Estados Unidos
La economía ha logrado crecer no porque se hayan resuelto problemas críticos como el de energía, impuestos, los costos de hacer negocios, o los permisos, sino porque la lluvia de dinero federal asociadas a las desgracias ha dado un impulso temporal a la actividad económica, indicó Vélez. (Ramon Tonito Zayas)

El 2025 se puede definir como el año en el que Puerto Rico chocó nuevamente con la realidad. Luego de una bonanza artificial asociada a la inyección de miles de millones que nos enviaron de Washington, para mitigar los desastres naturales y el Covid-19, la economía ha comenzado a regresar a un escenario de normalidad.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Economía
ACERCA DEL AUTOR
Gustavo Vélez

Gustavo Vélez

Arrow Icon
Economista
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: