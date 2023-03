¿Se enfría la recuperación económica?

Transcurridos ya los primeros dos meses del 2023, comienzan a surgir indicadores que parecen apuntar a un enfriamiento de la recuperación que experimenta la economía desde el 2021. He sido consistente en mis análisis al sugerir que gran parte del dinamismo que ha experimentado la economía puertorriqueña responde a las fuertes inyecciones de estímulos y otras ayudas federales. O sea, una recuperación no orgánica, fundamentada en ingresos no recurrentes.