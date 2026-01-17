Memorias de Venezuela
Cuando desperté estaba anocheciendo y no tenía ni agua ni comida. Estaba prevenido de que con la caída de la noche las calles se vaciaban debido a la inseguridad pública, relata Eduardo Lalo
17 de enero de 2026 - 11:00 PM
Entre 2013 y, extendiéndose probablemente hasta 2017, estuve varias veces en Venezuela. Un día de comienzos de verano, recibí una llamada en la que me comunicaban que el jurado me había seleccionado como el ganador del Premio Rómulo Gallegos. La tradición de esta distinción, obligaba a estar en Caracas días antes del 2 de agosto, para participar de encuentros con la prensa, mesas redondas y, finalmente, para dar un discurso en la ceremonia de entrega, que habitualmente se celebraba en esa fecha.
