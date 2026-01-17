Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónIsla en su tinta
Suscriptores
OPINIÓN
Isla en su tinta
Eduardo LaloEduardo Lalo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Memorias de Venezuela

Cuando desperté estaba anocheciendo y no tenía ni agua ni comida. Estaba prevenido de que con la caída de la noche las calles se vaciaban debido a la inseguridad pública, relata Eduardo Lalo

17 de enero de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Vista de la luna sobre una avenida vacía en Caracas, Venezuela. (AP / Natacha Pisarenko)
Cuando desperté estaba anocheciendo y no tenía ni agua ni comida. Estaba prevenido de que con la caída de la noche las calles se vaciaban debido a la inseguridad pública, relata Eduardo Lalo Vista de la Luna sobre una avenida vacía en Caracas

Entre 2013 y, extendiéndose probablemente hasta 2017, estuve varias veces en Venezuela. Un día de comienzos de verano, recibí una llamada en la que me comunicaban que el jurado me había seleccionado como el ganador del Premio Rómulo Gallegos. La tradición de esta distinción, obligaba a estar en Caracas días antes del 2 de agosto, para participar de encuentros con la prensa, mesas redondas y, finalmente, para dar un discurso en la ceremonia de entrega, que habitualmente se celebraba en esa fecha.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
VenezuelaCaracasHugo ChávezNicolás MaduroLiteratura
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo Lalo

Eduardo Lalo

Arrow Icon
Escritor
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: