Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Trump, Venezuela y la ley del más fuerte
Trump logró su objetivo. Sacó a Maduro del poder en una operación militar perfecta. Cuba y Rusia han quedado en humillación y evidencia de impotencia. La advertencia de Trump al mundo es que el continente americano es zona exclusiva de dominio político, militar y económico estadounidense, afirma Carlos Díaz Olivo
12 de enero de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.