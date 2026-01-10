Opinión
Puertorro Blues
Suscriptores
OPINIÓN
Puertorro Blues
Edgardo Rodríguez Juliá
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Lo impensable

Con la captura y extradición del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Estados Unidos insiste en su tradición de violar la soberanía de los países latinoamericanos, afirma Edgardo Rodríguez Juliá

10 de enero de 2026 - 11:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
De nuevo, la justificación es la guerra contra las drogas; el botín, sin embargo, es inequívoco: un petróleo venezolano que, aunque no de gran calidad, convertiría al gobierno de Trump, su familia y "cronies capitalistas", en participantes, de facto, en la OPEP, escribe Edgardo Rodríguez Juliá.

El 28 de abril de 1965, coincidiendo esta fecha con el duelo por la muerte y el entierro del líder nacionalista Pedro Albizu Campos, Estados Unidos, bajo las órdenes de Lyndon B. Johnson, invadió Santo Domingo. El propósito era sofocar lo que U.S.A. entendía era una insurrección comunista que violaba su seguridad nacional. Eran los años de la Guerra Fría; se había intentado quebrar la hegemonía estadounidense en las Américas, su “esfera de influencia”, como se prefiere decir hoy en día. La excusa era la amenaza comunista; aquella revuelta en realidad sólo pretendía restituirle el poder a Juan Bosch, presidente electo de Santo Domingo, depuesto mediante un golpe de estado.

Edgardo Rodríguez Juliá

Edgardo Rodríguez Juliá

El escritor Edgardo Rodríguez Juliá es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Algunas de sus publicaciones son El entierro de Cortijo (1983); La noche oscura del niño Avilés (1984);...
