Durante meses se ha especulado en Puerto Rico sobre el silencio de Donald Trump respecto a la relación con la isla. La escalada de tensiones con Venezuela despeja cualquier duda: para Estados Unidos, Puerto Rico no es un asunto retórico ni secundario. Nuestra localización es un activo indispensable en la arquitectura de la defensa nacional. Somos un punto de control marítimo irremplazable.

