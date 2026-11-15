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15 de noviembre de 2026
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prima:La letra “pequeña” de emprender con una franquicia

Usted no puede adquirir una fórmula porque es exitosa y luego, quedarse en su casa esperando que la cuenta de banco crezca, explica el abogado José Luis Galarza

15 de noviembre de 2026 - 11:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al adquirir una franquicia, el empresario paga un precio inicial, regalías y, de ordinario, aporta cierta cantidad para un fondo publicitario que beneficia a la marca. No cumplir con tales pagos y con los estándares establecidos en el contrato puede ser causa para la terminación del acuerdo entre el dueño de la marca y el franquiciado. Todo contrato de franquicia advierte la responsabilidad que asume la persona cuando emprender utilizando la fórmula de éxito probada por otro.. (Shutterstock)
Por José Luis Galarza
Abogado

Las marcas registradas constituyen el principal activo de cualquier empresa. Su nombre, su identidad corporativa, su imagen tienen todo el peso de lo que representa para los consumidores. Importa poco si se trata de productos que se fabrican directamente para el consumidor, si producen para otras empresas o si se trata de entidades que prestan servicios. Su nombre carga con el prestigio y los sinsabores de su ejecución. Esta norma general aplica a las grandes corporaciones y a los pequeños negocios por igual.

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Empresarismo
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José Luis Galarza
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El autor es abogado y también labora como asesor legislativo,
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