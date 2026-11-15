Las marcas registradas constituyen el principal activo de cualquier empresa. Su nombre, su identidad corporativa, su imagen tienen todo el peso de lo que representa para los consumidores. Importa poco si se trata de productos que se fabrican directamente para el consumidor, si producen para otras empresas o si se trata de entidades que prestan servicios. Su nombre carga con el prestigio y los sinsabores de su ejecución. Esta norma general aplica a las grandes corporaciones y a los pequeños negocios por igual.