Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Supremo contraataque a los aranceles de Trump
Al anular los impuestos que costaron a los consumidores al menos $160,000 millones, el alto foro federal subrayó que la Constitución y la separación de poderes siguen siendo fundamentales, escribe Kenneth Rivera Robles
22 de febrero de 2026 - 8:00 AM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.