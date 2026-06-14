En tiempos en que renegar de la existencia de Dios convocaba consecuencias un tanto más complejas que a una mera excomunión que a un no creyente le tenía sin cuidado (la cárcel, el destierro, la cámara de torturas, la hoguera, eso sí le hacían perder el sueño) el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz emprendió la no muy modesta tarea de tratar de explicar por qué, en un mundo creado por una divinidad descrita como perfecta e infinitamente bondadosa, había tanta maldad, calamidad y catástrofe.

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