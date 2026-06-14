El mejor de los mundos posibles
A los puertorriqueños se nos convoca continuamente a bajar la cabeza y resignarnos al colapso en que vivimos, escribe Benjamín Torres Gotay
14 de junio de 2026 - 1:00 AM
14 de junio de 2026 - 1:00 AM
En tiempos en que renegar de la existencia de Dios convocaba consecuencias un tanto más complejas que a una mera excomunión que a un no creyente le tenía sin cuidado (la cárcel, el destierro, la cámara de torturas, la hoguera, eso sí le hacían perder el sueño) el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz emprendió la no muy modesta tarea de tratar de explicar por qué, en un mundo creado por una divinidad descrita como perfecta e infinitamente bondadosa, había tanta maldad, calamidad y catástrofe.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: