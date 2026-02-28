Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónMujer sin límite
Suscriptores
OPINIÓN
Mujer sin límite
María MarínMaría Marín
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

El arte de provocar un “te extraño”

Saber retirarse o tomar distancia en el momento preciso va a provocar un resultado, dice María Marín

28 de febrero de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En las relaciones de pareja, la autora sugiere evitar convertirte en costumbre y hacer valorar tu presencia de vez en cuando. (Shutterstock)

Continuamente me encuentro con mujeres que después de haber pasado por varias decepciones amorosas comentan: “estoy cansada de jugar jueguitos”, “no creo en hacerme la difícil para conquistar a alguien”, “lo siento, no voy a pretender ser lo que no soy”.

RELACIONADAS

Entiendo a aquellas que desean tener relaciones sin necesidad de juegos. Sin embargo, la psicología del amor nos obliga a participar en muchos de ellos. ¡Atención! No estoy promoviendo ningún jueguito manipulador, simplemente quiero que sepas que cuando te niegas a participar, de todos modos, estarás jugando, ¡solo que en tu contra!

Uno de estos juegos se llama “La Ausencia”, y consiste en saber retirarse o tomar distancia en el momento preciso para provocar un resultado. Este principio no solo se aplica en las relaciones amorosas, sino también en el ámbito profesional, comercial y artístico.

Recuerdo que hace algunos años vimos este concepto con Adele, quien decidió alejarse de los escenarios y de la vida pública durante varios años justo cuando se encontraba en la cima de su carrera. Su ausencia no la hizo desaparecer; al contrario, logró que el público la extrañara aún más.

Cuando regresó con nueva música, el impacto fue arrollador y su valor artístico se multiplicó. Ella comprendió algo esencial: cuando algo está siempre disponible, pierde atractivo; cuando se ausenta en el momento correcto, se vuelve irresistible. En el amor ocurre exactamente lo mismo.

Muy bien lo explican estas palabras: “La ausencia disminuye las pequeñas pasiones y aumenta las grandes, lo mismo que el viento apaga las velas y aviva las llamas”.

Cuando quieras enamorar a alguien, al principio es natural compartir mucho tiempo juntos. Pero, una vez que la relación se establece, es fundamental crear balance entre estar presente y saber ausentarse.

Si te comportas como un gemelo siamés que no puede separarse, te conviertes en costumbre y la emoción por verte se desvanece.

Haz que valoren tu presencia de vez en cuando. Atrévete a desaparecer un poco. No solo serás más deseable, sino que también te darás el placer de escuchar esas palabras que todos queremos oír: “te extraño”, “me haces falta” y “qué felicidad verte”.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Relaciones de pareja
ACERCA DEL AUTOR
María Marín

María Marín

Arrow Icon
Motivadora, Escritora e Influencer
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: