Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
79°despejado
OpiniónPuertorro Blues
Suscriptores
OPINIÓN
Puertorro Blues
Edgardo Rodríguez JuliáEdgardo Rodríguez Juliá
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¡Vamos a México!

Esta aventura empresarial se justificaba por la condición de extrema miseria en que quedó el campesinado puertorriqueño después del huracán de San Ciriaco, en 1899, escribe Edgardo Rodríguez Juliá

9 de agosto de 2025 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La emigración boricua a México se centró en la Península de Yucatán, escribe Edgardo Rodríguez Juliá. (ELIZABETH DALZIEL)

A veces el truculento término “diáspora” bien que se justifica, como ocurre con la odisea puertorriqueña brillantemente narrada por la historiadora Teresita Torres, en su magnífico libro titulado ¡Vamos a México! Premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña para 2024, este libro es la historia de una diáspora poco conocida y estudiada por la historiografía puertorriqueña. Sorprende el olvido en que permaneció esta “dispersión” de los pobres de nuestra tierra. Este libro viene a rescatarlos del olvido.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
MéxicoInmigrantesEmigración puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
Edgardo Rodríguez Juliá

Edgardo Rodríguez Juliá

Arrow Icon
El escritor Edgardo Rodríguez Juliá es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Algunas de sus publicaciones son El entierro de Cortijo (1983); La noche oscura del niño Avilés (1984);...
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: