¡Vamos a México!
Esta aventura empresarial se justificaba por la condición de extrema miseria en que quedó el campesinado puertorriqueño después del huracán de San Ciriaco, en 1899, escribe Edgardo Rodríguez Juliá
9 de agosto de 2025 - 11:05 PM
9 de agosto de 2025 - 11:05 PM
A veces el truculento término “diáspora” bien que se justifica, como ocurre con la odisea puertorriqueña brillantemente narrada por la historiadora Teresita Torres, en su magnífico libro titulado ¡Vamos a México! Premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña para 2024, este libro es la historia de una diáspora poco conocida y estudiada por la historiografía puertorriqueña. Sorprende el olvido en que permaneció esta “dispersión” de los pobres de nuestra tierra. Este libro viene a rescatarlos del olvido.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: