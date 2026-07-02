Mientras Estados Unidos de Norteamérica se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, Puerto Rico ofrece uno de los ejemplos más claros de las contradicciones que han acompañado aquel proyecto político desde su nacimiento. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 ocupa un lugar privilegiado en la historia moderna. En ella, las trece colonias británicas proclamaron que “todos los hombres son creados iguales” y que los gobiernos derivan sus poderes legítimos “del consentimiento de los gobernados”.

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