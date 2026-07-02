1776: el principio de las contradicciones
Al acercarse el aniversario número 250 de la independencia estadounidense, vale la pena regresar al texto original y reflexionar sobre sus principios, subraya Antonio Prieto
2 de julio de 2026 - 9:30 PM
2 de julio de 2026 - 9:30 PM
Mientras Estados Unidos de Norteamérica se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, Puerto Rico ofrece uno de los ejemplos más claros de las contradicciones que han acompañado aquel proyecto político desde su nacimiento. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 ocupa un lugar privilegiado en la historia moderna. En ella, las trece colonias británicas proclamaron que “todos los hombres son creados iguales” y que los gobiernos derivan sus poderes legítimos “del consentimiento de los gobernados”.
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