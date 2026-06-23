20 años sin Rocío Durcal y sin Rocío Jurado
Ambas contribuyeron y elaboraron el cancionero popular, romántico y sentimental español a la máxima expresión, escribe Israel Rolón Barada
23 de junio de 2026 - 9:45 PM
23 de junio de 2026 - 9:45 PM
Esta primavera de 2026 se cumplieron 20 años del fallecimiento de dos estrellas y diosas del mundo de la canción hispanoamericana. María de los Ángeles (Marieta) de las Heras Ortiz, mejor conocida como Rocío Durcal (1944-2006) y María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, mejor conocida como Rocío Jurado (1943-2006), ambas murieron de cáncer al apenas haber alcanzado unos 60 años de edad. Cómo es sabido, ambas contribuyeron y elaboraron el cancionero popular, romántico y sentimental español a la máxima expresión. Rompieron barreras y llevaron su música y su arte no solo por toda España sino por todos los rincones y escenarios de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico y el mundo entero.
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