Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Israel Rolón BaradaIsrael Rolón Barada
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:20 años sin Rocío Durcal y sin Rocío Jurado

Ambas contribuyeron y elaboraron el cancionero popular, romántico y sentimental español a la máxima expresión, escribe Israel Rolón Barada

23 de junio de 2026 - 9:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Rocío Jurado siempre se sintió distinta de las demás cantantes. (EFE)
Rocío Jurado y Rocío Durcal contribuyeron y elaboraron el cancionero popular, romántico y sentimental español a la máxima expresión. Rompieron barreras y llevaron su música y su arte no solo por toda España sino por todos los rincones y escenarios de Latinoamérica, destaca Israel Rolón.

Esta primavera de 2026 se cumplieron 20 años del fallecimiento de dos estrellas y diosas del mundo de la canción hispanoamericana. María de los Ángeles (Marieta) de las Heras Ortiz, mejor conocida como Rocío Durcal (1944-2006) y María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, mejor conocida como Rocío Jurado (1943-2006), ambas murieron de cáncer al apenas haber alcanzado unos 60 años de edad. Cómo es sabido, ambas contribuyeron y elaboraron el cancionero popular, romántico y sentimental español a la máxima expresión. Rompieron barreras y llevaron su música y su arte no solo por toda España sino por todos los rincones y escenarios de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico y el mundo entero.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
EspañaCantantesMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Israel Rolón Barada

Israel Rolón Barada

Arrow Icon
Profesor Universitario
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: