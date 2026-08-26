Las estadísticas son nuestra brújula en el desierto, pues nos ayudan a determinar qué rutas o caminos tiene la mayor probabilidad de llevarnos a nuestro destino de forma eficiente y eficaz. En Puerto Rico, nuestras estadísticas recientes revelan, entre otros hechos, que la población se está reduciendo aceleradamente y que mueren más personas que las que nacen. Además, documentan que la población está envejeciendo de forma acelerada y que somos la jurisdicción más pobre de todo Estados Unidos. Desde el año 2020, la deuda de los consumidores ha estado aumentando rápidamente y tenemos un muy alto costo de vida, según también reflejan estadísticas precisas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.