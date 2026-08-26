A liderar con datos
Puerto Rico necesita líderes pragmáticos y que logren adaptarse rápidamente a los cambios repentinos, escribe Orville Disdier
26 de agosto de 2026 - 10:35 PM
26 de agosto de 2026 - 10:35 PM
Las estadísticas son nuestra brújula en el desierto, pues nos ayudan a determinar qué rutas o caminos tiene la mayor probabilidad de llevarnos a nuestro destino de forma eficiente y eficaz. En Puerto Rico, nuestras estadísticas recientes revelan, entre otros hechos, que la población se está reduciendo aceleradamente y que mueren más personas que las que nacen. Además, documentan que la población está envejeciendo de forma acelerada y que somos la jurisdicción más pobre de todo Estados Unidos. Desde el año 2020, la deuda de los consumidores ha estado aumentando rápidamente y tenemos un muy alto costo de vida, según también reflejan estadísticas precisas.
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