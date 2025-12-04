Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José A. Carrasquillo RiveraJosé A. Carrasquillo Rivera
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Acceso igualitario para los veteranos boricuas retirados

La clasificación de Puerto Rico como jurisdicción “extranjera” o “de ultramar” es un error histórico, incompatible con más de un siglo de servicio militar bajo la bandera estadounidense, escribe José Carrasquillo

4 de diciembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde los heroicos Borinqueneers del Regimiento 65 de Infantería hasta los miles de puertorriqueños que hoy sirven con honor en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, la isla ha sido un pilar del servicio militar estadounidense, escribe José A. Carrasquillo (Archivo)

La importancia de garantizar el acceso al programa TRICARE Prime para todos los veteranos retirados que residen en los territorios de Estados Unidos, particularmente en Puerto Rico, en igualdad de condiciones con aquellos que viven en los estados continentales, no puede ser subestimada. Este asunto trasciende la mera administración de un programa de salud. Se trata de equidad, justicia y de cumplimiento moral de la nación con quienes le han servido con honor.

ACERCA DEL AUTOR
José A. Carrasquillo Rivera

José A. Carrasquillo Rivera

Arrow Icon
El autor es capitán retirado del Ejército de Estados Unidos y ha sido asesor del Comité Legislativo de Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico.
