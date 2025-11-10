Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Al PPD, cautela… el veneno se hará horchata de ajonjolí
La gobernadora posee poderes extraordinarios controlando contratos, asignando fondos, despidiendo empleando y etcéteras para hacer como cantaba Mary Poppins, opine Eudaldo Baez Gali
10 de noviembre de 2025 - 2:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.