Alzheimer: opciones para cambiar el rumbo de la enfermedad
Existen medicamentos aprobados por la FDA, capaces de retrasar el deterioro del Alzheimer, destaca Saidy A. Salem Hernández
27 de septiembre de 2025 - 9:00 PM
27 de septiembre de 2025 - 9:00 PM
Cuando escuchamos sobre la enfermedad de Alzheimer muchos imaginan a alguien postrado en su cama o viviendo en un hogar de cuidados en etapas avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, una persona puede ser diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer y permanecer completamente funcional e independiente en sus actividades cotidianas, a lo que llamamos un Deterioro Cognitivo Leve. Esto significa que todavía conserva la memoria para encargarse de tareas como preparar sus comidas, hacer compras, manejar su dinero o recordar tomar sus medicamentos, así como para realizar lo más básico del día a día, como vestirse, bañarse, cepillarse los dientes, comer y moverse por su casa sin ayuda. En este caso hablamos de la independencia ligada a la memoria, no de las limitaciones físicas que algunas personas también pueden tener.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: