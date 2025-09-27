Cuando escuchamos sobre la enfermedad de Alzheimer muchos imaginan a alguien postrado en su cama o viviendo en un hogar de cuidados en etapas avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, una persona puede ser diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer y permanecer completamente funcional e independiente en sus actividades cotidianas, a lo que llamamos un Deterioro Cognitivo Leve. Esto significa que todavía conserva la memoria para encargarse de tareas como preparar sus comidas, hacer compras, manejar su dinero o recordar tomar sus medicamentos, así como para realizar lo más básico del día a día, como vestirse, bañarse, cepillarse los dientes, comer y moverse por su casa sin ayuda. En este caso hablamos de la independencia ligada a la memoria, no de las limitaciones físicas que algunas personas también pueden tener.