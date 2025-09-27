Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
80°nublado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Saidy A. Salem HernándezSaidy A. Salem Hernández
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Alzheimer: opciones para cambiar el rumbo de la enfermedad

Existen medicamentos aprobados por la FDA, capaces de retrasar el deterioro del Alzheimer, destaca Saidy A. Salem Hernández

27 de septiembre de 2025 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Examen de resonancia magnética del cerebro
En la práctica clínica, la detección temprana no solo mejora el pronóstico, sino que también permite acceder a estos nuevos medicamentos, Lecanemab y Donanemab, que están aprobados únicamente para las etapas tempranas de la enfermedad, escribe Saidy A. Salem Hernández. (Shutterstock)

Cuando escuchamos sobre la enfermedad de Alzheimer muchos imaginan a alguien postrado en su cama o viviendo en un hogar de cuidados en etapas avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, una persona puede ser diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer y permanecer completamente funcional e independiente en sus actividades cotidianas, a lo que llamamos un Deterioro Cognitivo Leve. Esto significa que todavía conserva la memoria para encargarse de tareas como preparar sus comidas, hacer compras, manejar su dinero o recordar tomar sus medicamentos, así como para realizar lo más básico del día a día, como vestirse, bañarse, cepillarse los dientes, comer y moverse por su casa sin ayuda. En este caso hablamos de la independencia ligada a la memoria, no de las limitaciones físicas que algunas personas también pueden tener.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
AlzheimerEjerciciosmemoria
ACERCA DEL AUTOR
Saidy A. Salem Hernández

Saidy A. Salem Hernández

Arrow Icon
Doctora, Programa de Psiquiatría, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: