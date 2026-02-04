Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José F. Velázquez OrtizJosé F. Velázquez Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Benito, Super Bowl y el son de la Resistencia

El título del espectáculo del Conejo Malo el próximo domingo en California es más que una metáfora

4 de febrero de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El ritmo que Benito llevará el domingo, tendrá el son de nuestra historia. Y que celebremos ese acontecimiento no es aplaudir a un artista por ser “valiente”. Es reconocer que la valentía está en no diluir lo que se es para encajar donde otros deciden quién pertenece, escribe José Velázquez. (Sebastián Blanco)

“Rhythms of Resistance” es el título del espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny presentará este domingo. Pero es mucho más. Es su declaración de resistencia. Así será cómo se escuchará el ritmo de su corazón ese día. Será una forma distinta que se manifiesta cuando se siente que el gobierno oprime y pretende callarnos. No por eso será menos eficaz, sino todo lo contrario. Que un puertorriqueño ocupe un escenario tan visible a nivel mundial, llenará de orgullo a muchos, menos a sectores locales y a los “magavillosos” que verán a Kid Rock como plan B.

Bad BunnyGrammySuper BowlculturaAmérica Latina
José F. Velázquez Ortiz

José F. Velázquez Ortiz

Abogado
