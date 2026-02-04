“Rhythms of Resistance” es el título del espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny presentará este domingo. Pero es mucho más. Es su declaración de resistencia. Así será cómo se escuchará el ritmo de su corazón ese día. Será una forma distinta que se manifiesta cuando se siente que el gobierno oprime y pretende callarnos. No por eso será menos eficaz, sino todo lo contrario. Que un puertorriqueño ocupe un escenario tan visible a nivel mundial, llenará de orgullo a muchos, menos a sectores locales y a los “magavillosos” que verán a Kid Rock como plan B.

