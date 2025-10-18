La política pública cinematográfica en Puerto Rico ha transitado por múltiples etapas que reflejan tanto aciertos como retos estructurales. El primer hito fue la Ley 27 de 1974, que creó el Instituto Puertorriqueño de Artes e Industrias Cinematográficas y de Televisión (IPAICT). Esta legislación buscó fomentar la producción local vía una institucionalidad enfocada en el cine puertorriqueño.

