OPINIÓN
Punto de vista
Cezanne Cardona MoralesCezanne Cardona Morales
prima:Cómo detectar a un fascista en esta Navidad

Ese fascismo que ahora parece volver con nuevos bríos, en realidad siempre convivió con las democracias más petulantes, opina Cezanne Cardona

20 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Henry Miller estaba seguro de que si a él lo dejaran cinco minutos a solas con Hitler sería capaz de hacerlo reír y detener su apoyo a Franco, escribe Cezanne Cardona. En la foto, desde la izquierda, Serrano Súñer, Francisco Franco y Benito Mussolini durante la entrevista de Bordighera el 12 de febrero de 1941. (wiki commons)

Aquella Navidad, el escritor George Orwell hizo una promesa que no pudo cumplir: matar fascistas. Al menos, eso fue lo que le dijo en tono de apuesta a su amigo y también escritor Henry Miller, horas antes de tomar el tren de París a Barcelona, el 23 de diciembre de 1936, para defender la causa de los republicanos. Como era de esperarse, el autor de Trópico de Cáncer se burló del tozudo activismo de Orwell y le dijo que ir a Barcelona era una pérdida de tiempo, un asunto de “boy scouts”, una idiotez. Ambos escritores se profesaban una admiración mutua, pero estaban en las antípodas políticas; para usar la metáfora de Orwell: uno estaba afuera de la ballena, comprometido con la causa antifascista y la justicia social, y el otro estaba dentro de la ballena, mojadito, protegido por su propia creencia cínica de que la civilización moderna estaba condenada al fracaso.

