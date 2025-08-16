Además de la gastronomía, el arte y la historia, son de las principales razones por las que muchos viajeros ponen a un destino en su lista de deseos. Pero la frase “no quiero ver un monumento, una iglesia, una tumba o una estatua más en mi viaje”, la he escuchado en innumerables ocasiones, por parte de turistas que se sienten agobiados durante sus recorridos por Europa o Asia.

En muchos de los países de esos continentes tan ricos en historia, podrías pasarte días visitando ruinas de ciudades y monumentos. En Europa, por ejemplo, encontrarás docenas de iglesias en cada pueblo, la mayoría de ellas con fachadas tan atractivas que muchos quieren detenerse a fotografiarla o incluso entrar a verlas.

Pero cuando ya llevas una semana viendo iglesias, a veces no recuerdas ni la primera que viste. Igualmente, sucede con las ruinas y de los museos, ni hablar. Por lo tanto, es buena idea revisar, antes de viajar, las principales atracciones que tiene el destino que visitarás, y las que te interesan ver. De lo contrario, podría sucederte similar a los que van a los parques de atracciones (guardando las diferencias), que se pasan la mayor parte del día en la calle principal deslumbrados por las tiendas y las oportunidades de fotos.

El balance es clave. Te ayudará no solo a divertirte en tu viaje, sino también a hacer agradable la convivencia con tus compañeros de vacaciones. Especialmente tómalo en cuenta si viajas con niños o con personas que no son amantes del arte y la historia. ¿Piensas que a todo el mundo debe gustarle? Ya eso demuestra poca flexibilidad, porque esos temas si bien son importantes, ¡y me encantan!, no a todo el mundo les interesan, y eso hay que respetarlo.

Incluso cuando se trata de niños, es fenomenal poder exponerlos al arte y la historia universal, mucho más allá del salón de clases, y no hay como viajar, para cumplir ese cometido. Pero hay que planificarlo bien para que no se convierta en una tortura, estando por horas y días en monumentos abarrotados de gente, muchas veces al aire libre, con agobiante calor o frío intenso, y sin entender el idioma principal de los que van dando explicaciones.

Aquí hay cuatro claves para balancear tu viaje: