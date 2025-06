“Si van a seguir protestando por la cantidad de turistas que los visitan, pues no voy y llevo mi dinero a otro sitio”. Así me dijo una amiga cuando este fin de semana vio las fotografías de las protestas en Barcelona , donde con pistolas de agua, cientos de manifestantes querían rociar a los turistas, protestando por el turismo masivo, que según uno de los carteles “está matando Barcelona”.

Las protestas, que en España se extendieron por varias ciudades, y en otros países, como Italia y Portugal , no podían llegar en peor momento. La guerra entre Israel e Irán , las protestas por las medidas contra los inmigrantes en Estados Unidos , el aumento de países con restricciones de visas para Estados Unidos (que ha hecho que otros países estén pensando dificultar la entrada a los estadounidenses), no ha hecho más que sumar estrés a los viajeros, que se preguntan si estamos en un buen momento para viajar.

“A pesar de esto, no he visto disminución entre nuestros viajeros, con excepción de grupos religiosos que son los que más visitan Israel, y que no podrán viajar a ese destino. Los demás viajeros siguen con sus planes”, dijo Manuel Franceschini, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Agencias de Viajes (APAV).

El también propietario de la agencia Travel Plus dijo que algunas personas le han manifestado preocupación por destinos como Turquía o travesías por el Mediterráneo. “Les digo que van a estar lejos de la guerra, pero que de todas maneras, cualquier situación que afecte en el futuro, es monitoreada por las líneas de cruceros o aerolíneas. Aparte de esto, no he visto ninguna otra preocupación; incluso el interés y la cantidad de viajeros para Europa a nivel local, ha sido impresionante este año, y no solo se vende España, Francia y Portugal, sino que los circuitos extendidos de hasta 20 días por lugares como Alemania y otros destinos han tenido éxito total”, destacó.