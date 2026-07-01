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Luis A. Zambrana GonzálezLuis A. Zambrana González
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Corrupciones visibles e invisibles

Entender la corrupción política implica identificar las precariedades de nuestras formaciones como personas y ciudadanos, destaca Luis Zambrana

1 de julio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La persona íntegra es consciente de que los bienes públicos no son de su patrimonio y que deben distribuirse equitativamente para el bien de todos, señala Luis Zambrana. (Shutterstock)

La corrupción es un fenómeno social antiguo y poliédrico. Etimológicamente, el término proviene del sustantivo latino “corruptio”, que alude a la ruptura deliberada de algo, de su propia naturaleza, convirtiéndolo en algo distinto a su fin. En el caso de la corrupción política, las instituciones se pervierten para el beneficio individual y no colectivo, lo que las convierte en aparatos que traicionan la aspiración al bien común, inherente a la política. En Puerto Rico, según un reciente estudio de la Pontificia Universidad Católica, este fenómeno le cuesta más de $527 millones anuales a nuestra demacrada economía y, en las dos últimas décadas, unos $7.4 mil millones. En consecuencia, es urgente entenderlo, identificarlo y prevenirlo.

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CorrupciónGobierno de Puerto RicoEconomía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Luis A. Zambrana González

Luis A. Zambrana González

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El autor es catedrático auxiliar en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Laboró como asesor en la Sociedad para la Asistencia Legal.
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